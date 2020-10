Quand le vaisseau spatial Esmeralda se crash sur la planète Tyson III, voici que commence l'aventure pour un jeune homme du nom de Robin que vous jouez en jeu, et vous allez découvrir une terre peuplé de dinosaures ou il vous faudra survivre et interagir avec ce monde pour le découvrir et pour rester en vie.



Robinson : The Journey est donc un jeu d'aventure et de découverte assez sympatique à jouer et reste une belle aventure à jouer.



Notez que le jeu et en version VR et vous aurez donc besoin pour y jouer d'un casque de réalité virtuelle.



Le jeu est toutefois proposé à petit prix et ce pour moins de 10 € sur Steam.



