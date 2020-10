Corsair annonce le clavier de jeu mécanique K60 RGB Pro.



CORSAIR, leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants pour les passionnés, a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau K60 RGB PRO, le premier clavier CORSAIR à être doté de touches CHERRY VIOLA. Offrant une expérience de jeu essentielle sans compromis sur le style ou la substance, le K60 RGB PRO est construit avec un cadre en aluminium durable, un rétro-éclairage RGB vibrant par touche, et de nouvelles touches mécaniques CHERRY VIOLA 100 % allemandes, avec une course linéaire fluide et des entrées fiables pour assurer les victoires d'embrayage au moment où elles comptent le plus.







Équipé de nouveaux interrupteurs à clé CHERRY VIOLA, le K60 RGB PRO offre aux joueurs la précision, le toucher et la fiabilité que permettent les interrupteurs à clé mécaniques. Créés par CHERRY, l'inventeur de l'interrupteur à clé mécanique, les nouveaux interrupteurs à clé VIOLA utilisent un système de contact en V autonettoyant breveté et une activation CrossLinear en deux étapes. Le résultat est une pression linéaire et une réinitialisation rapide et satisfaisante, prête à prendre tout ce que vos doigts peuvent lui lancer.



Surmonté d'un robuste et élégant aluminium brossé, le K60 RGB PRO perpétue l'héritage CORSAIR, à savoir un look épuré et une durabilité éprouvée. Le rétro-éclairage RVB dynamique par touche, avec des touches personnalisées pour une meilleure luminosité, illumine votre bureau dans des couleurs riches et personnalisables.



La gamme complète de couleurs et d'effets d'éclairage RVB du K60 RGB PRO est déverrouillée par le logiciel CORSAIR iCUE, qui se synchronise avec tous les appareils CORSAIR compatibles iCUE pour un affichage spectaculaire à l'échelle du système. iCUE offre également une personnalisation approfondie, comme des remappages de touches et une programmation macro personnalisée, pour faire du K60 RGB PRO le vôtre, tandis que les intégrations de jeux iCUE permettent à tous les appareils compatibles iCUE de réagir dynamiquement aux actions et aux événements en cours de jeu lors de l'utilisation de certains jeux.



Le K60 RGB PRO offre également une gamme de fonctions de qualité supérieure qui ont longtemps défini les claviers de jeu mécaniques CORSAIR. Le roulement complet des touches N garantit que chaque pression de touche s'enregistre exactement comme prévu, et le mode Windows Key Lock garantit que vous n'interromprez jamais votre jeu à des moments cruciaux. Des raccourcis clavier pratiques permettent de contrôler la lecture des médias, le volume et les effets d'éclairage à la volée, vous permettant de rester concentré et immergé.



Le K60 PRO, qui comprend les mêmes touches CHERRY VIOLA et un rétro-éclairage LED rouge, le K60 RGB PRO SE, qui ajoute un repose-poignet magnétique amovible de qualité supérieure et des capuchons de touches PBT résistants à l'usure et à la brillance, et le K60 RGB PRO LOW PROFILE, qui offre la hauteur de commutation inférieure de 11,9 mm et les performances d'actionnement rapide des touches CHERRY MX Low Profile RGB SPEED. Ces trois variantes du K60 PRO seront lancées dans certaines régions et chez certains détaillants au cours des prochains mois.



Avec son cadre iconique en aluminium brossé, ses touches mécaniques 100% CHERRY et son éclairage brillant, chaque clavier K60 PRO est un choix élégant et solide pour faire de vous le joueur clé de chaque jeu.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP