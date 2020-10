Carte mère ASUS ROG Maximus XII Extreme Gundam en photo !



Voici la première photo de la ASUS ROG Maximus XII Extreme Gundam, une nouvelle carte mère Socket LGA1200 basée sur le chipset Intel Z490, gracieuseté de VideoCardz. Basée sur la Maximus XII Extreme originale, l'Extreme Gundam est une version améliorée, et est livrée avec un bloc d'eau à couverture complète conçu sur mesure, et un style ressemblant à celui d'un mecha Gundam.







De gros morceaux d'argent recouvrent la partie supérieure en acrylique du bloc FC et se fondent avec des morceaux de bleu, de rouge et de jaune. Fourni par EK Water Blocks, ce bloc refroidit le processeur, le VRM de l'unité centrale et le Z490 PCH. Il est également possible que les dissipateurs M.2 de la carte perdent une partie de leur chaleur sur le bloc.



La carte est par ailleurs identique au Maximus XII Extreme original.







Nous apprenons également qu'ASUS a prévu toute une gamme de produits basés sur le thème Gundam.



Pas de date ni de prix pour le moment, et aucun information qu'en à une disponibilité éventuelle en France...



VIDEOCARDZ