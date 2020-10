Alphacool annonce l'acétal Eisblock ES pour les références RTX 3080 et RTX 3090.



Alphacool présente le bloc refroidisseur d'eau Eisblock ES Acetal GPX-N RTX 3080/3090 GPU Le bloc est spécialement développé pour le secteur des serveurs. Néanmoins, il s'adapte également aux ordinateurs de bureau normaux ou aux petits boîtiers de facteur de forme. Bien entendu, il est également disponible pour nos clients finaux. Une particularité de ce bloc est le terminal avec les ports G1/4" qui se trouve à l'extrémité arrière du refroidisseur. Cette disposition permet d'économiser de l'espace et facilite grandement la pose et le raccordement des tuyaux, en particulier dans les cas de serveurs.











Alphacool n'utilise naturellement que du cuivre dans ses refroidisseurs d'eau. Dans l'Eisblock ES Acetal GPX-N RTX 3080/3090, le cuivre est nickelé. Par rapport aux modèles précédents, Alphacool a encore amélioré le type de nickelage, ce qui a considérablement augmenté la résistance aux acides.



Compatible avec :



RTX 3080



- Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P),

- Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC (ZT-A30800J-10P),

- PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB),

- PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB),

- Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10240 MB GDDR6X (C30804-106XX-1810VA36),

- Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X (N30802-106XX-1810VA34),

- Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10240 MB GDDR6X (C30803-106XX-1810VA37),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED30800191A-132AA),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3080S191A-132AA),

- Galax GeForce RTX 3080 SG 10 GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NN),

- KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10 GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NK),

- Gainward RTX 3080 Phoenix,

- Gainward RTX 3080 Phoenix GS,

- Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3080 GG-RTX3080-E10GB/TP.



RTX 3090



- PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, 24576 MB GDDR6X (VCG309024TFXPPB),

- Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3, 24576 MB GDDR6X (C30903-246XX-1880VA37),

- Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24576 MB GDDR6X (N30903-246X-1880VA37N),

- Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4, 24576 MB GDDR6X (C30904-246XX-1880VA36),

- Zotac GeForce RTX 3090 Trinity, 24576 MB GDDR6X (ZT-A30900D-10P),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED3090019SB-132BA),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA),

- Galax GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/(39NSM5MD1GNA),

- KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/,

- Gainward RTX 3090 Phoenix,

- Gainward RTX 3090 Phoenix GS,

- Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3090 GG-RTX3090-E24GB/TP.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP