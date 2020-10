Night of the Dead, un sympatique survival

Night of the Dead est un nouveau jeu de survival, dans un univers détruit et peuplé de zombies.



Ce jeu développé seulement par 2 personnes et assez sympatique à jouer, au sein du jeu vous avez la partie solo du jeu en coop ou en multijoueur.



Dans la partie du jeu en solo vous pouvez jouer une aventurière Daisy et jusqu'a 4 personnages différents en coop ou multijoueur.



Dans le jeu il vous faudra vous fabriquer une forteresse avec plein de choix possibles pour éviter chaque nuit entre minuit et 2h00 du matin la vague de zombies qui viendra attaquer votre forteresse et résister à ces assauts. Le jeu dispose également d'un système de craft ou vous pourrez crafter de nombreux objets divers et armes, etc... et vous aurez au cours de vos journées dans le jeu, la possibilité de tout explorer dans une carte en monde ouvert assez conséquente en grandeur avec des villages, une grande ville et tout un territoire de forets, plaines et lacs à explorer et à découvrir. Vous pourrez également faire du loot un peu de partout pour récupérer de la nourriture, des boissons, des vétements, des armes etc...



Ce jeu reste trés sympa avec une bonne ambiance, action, horreur, aventure, il est proposé sur Steam au prix d'environ 20 € en accés anticipé, mais il est déja jouable à quasi 100% du jeu en solo ou en ligne.





Consulter le jeu sur Steam CLIQUEZ ICI