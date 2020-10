GTX 1650, une bonne petite carte pour le jeu vidéo

Dans l'entrée de gamme des cartes graphiques de chez Nvidia, voila une petite carte qui est déja disponible depuis l'année 2019, mais qui voous permettra de jouer convenablement en 1080p avec un bon rendu des graphismes en jeu.



Cette carte au prix abordable, donne de trés bon graphismes sur les jeux vidéo actuels avec l'option des graphismes en high et en 1080p, ce qui permet de jouer convenablement avec une bonne qualité graphique en jeu, la carte se situe en comparaison au dessus à environ 50% de puissance en plus d'une GTX 1050 Ti 4 Go et en dessous d'une GTX 1060 6 Go.



Cette carte reste également économique, car selon le modèle elle ne consommera que de 60 à 100 watts.



Concernant les modèles de chez Zotac, Zotac offre une garantie de 5 ans sur ses cartes, ce qui est le bienvenue en cas de panne, par cette garantie gratuite de 3 ans de plus en sachant que majoritairement, les autres marques ne proposant seulement qu'une garantie de 2 ans.



Le modèle est le suivant, la carte Nvidia GTX 1650 de base que vous trouverez avec 4 Go en mémoire GDDR5 ou GDDR6 selon le modèle et marque, de plus il existe plusieurs modèles en simple et double fan, également en version connexion directe par la prise pci-e, et connexion avec ajout du connecteur 6 pins de votre alimentation. Il existe également un modèle plus performant, le modèle GTX 1650 SUPER qui se trouve dans les 170/180 €.



Une petite carte puissante pour jouer convenable que vous pouvez vous procurer pour environ 150 €.