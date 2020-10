Glinde, 13 octobre 2020 - be quiet!, fabricant leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 2007*, présente le Shadow Rock 3 White. En lieu et place du tandem argent/noir de la version originale, le nouveau ventirad arbore un design blanc/noir qui accompagnera parfaitement les configurations axées sur un thème de couleurs. Le Shadow Rock 3 White offre une capacité de refroidissement similaire à celle de la version originale argentée, sortie en mars dernier. Il est ainsi question d'un TDP impressionnant de 190W grâce à la conception avancée du dissipateur de chaleur et à la disposition des caloducs sans oublier le ventilateur haute vitesse Shadow Wings 2 inclus.



Excellentes performances pour les processeurs grand public Le Shadow Rock 3 White implémente cinq caloducs de 6 mm avec technologie HDT. Les caloducs sont ainsi en contact direct avec la surface du processeur, ce qui se traduit par un transfert de chaleur rapide du CPU vers le dissipateur thermique. Le Shadow Rock 3 White est livré avec un ventilateur noir, offrant un contraste net avec le coloris blanc des caloducs et du dissipateur thermique, revêtement obtenu par électrophorèse. Ce nouveau ventirad est accompagné d'un ventilateur noir ultra-rapide, le Shadow Wings 2 120mm PWM qui est découplé du dissipateur thermique et offre un fonctionnement silencieux à 24,4 dB(A) au maximum, même à plein régime. Il en résulte, notamment grace à l'espacement des ailettes du radiateur, une capacité de refroidissement allant jusqu'à 190W de TDP, suffisant pour permettre un overclocking des processeurs traditionnels. Au besoin, pour un refroidissement et des performances accrus, il est possible de fixer un deuxième ventilateur au dissipateur thermique.



Conception asymétrique et système de montage par le dessus Le design asymétrique du Shadow Rock 3 White déplace le radiateur vers la zone d’extraction du boîtier, libérant ainsi l’accès aux emplacements des modules mémoire. Qu’il s’agisse de barrettes mémoire haute performance avec un dissipateur imposant ou un éclairage LED, la compatibilité est largement garantie. L'installation est simplifiée grâce au montage par le dessus effectué à l’aide d’un tournevis fourni. Le ventirad est compatible avec l’ensemble des sockets Intel et AMD (sauf TR4 et sTRX4) et s'adapte parfaitement aux cartes mères avec jusqu'à 4 emplacements et mémoire et un Socket Intel 1200 et 115X ou AMD AMD4.



Prix et disponibilité Le Shadow Rock 3 White sera disponible à la vente le 27 octobre au prix public conseillé de 59,90€.



*Source: GfK Panel Market Allemagne, nombre d‘unités d‘alimentations internes vendues, janvier 2020