COLORFUL lance les séries de mémoires CVN Guardian et WARHALBERD DDR4.



Colorful Technology Company Limited, fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions tout-en-un de jeux et de multimédia et de stockage haute performance, lance la mémoire de jeu CVN Guardian RGB DDR4 pour les dernières plates-formes AMD et la mémoire WARHALBERD DDR4 pour la plate-forme AMD Ryzen de 3e génération et les plates-formes de bureau Intel.



La mémoire de jeu CVN Guardian RGB COLORÉE est dotée d'un dissipateur thermique attrayant avec une barre lumineuse RGB qui prend en charge la synchronisation RGB de la carte mère. D'autre part, la WARHALBERD est une mémoire DDR4 à valeur ajoutée, dotée de modules de mémoire CXMT pour une large application allant des jeux aux PC de bureau.











La mémoire de jeu RGB DDR4 de CVN Guardian est la dernière née de la famille CVN. Conçue pour les joueurs, la CVN Guardian est dotée d'un dissipateur thermique futuriste de haute performance avec une superbe dissipation de chaleur pour assurer des performances de jeu stables.



COLORFUL utilise des modules de mémoire CJR Hynix spécialement sélectionnés qui offrent des performances stables et d'excellentes capacités d'overclocking. La mémoire de jeu CVN Guardian prend en charge la fonction d'overclocking automatique XMP 2.0 pour une augmentation rapide des performances.



La mémoire de jeu du CVN Guardian possède une barre lumineuse RGB adressable qui prend en charge la synchronisation ARGB via l'iGame Center. Elle prend également en charge les technologies de synchronisation ARGB de la carte mère, notamment ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB Fusion et ASRock Polychrome Sync. En outre, l'éclairage RGB du CVN Guardian est complété par des diffuseurs de chaleur gravés au laser avec une finition en aluminium brossé.



La mémoire de jeu COLORFUL CVN Guardian est soumise à des tests rigoureux, notamment un test de qualité strict de 48 heures pour garantir sa stabilité et sa fiabilité. COLORFUL couvre la mémoire CVN Guardian avec une garantie limitée à vie. Elle est disponible en trois packs mono-modules à différentes vitesses - DDR4-2666 8G, DDR4-3200 8 GB, et DDR4-3200 16G.



COLOFUL WARHALBERD DDR4 Mémoire



La série COLORFUL WARHALBERD est une mémoire DDR4 orientée valeur pour diverses applications allant des jeux aux PC domestiques. Les modules de mémoire WARHALBERD sont conçus pour les plates-formes principales d'Intel et d'AMD, et sont disponibles en DDR4-2666 8G et en DDR4-3000 MHz 8G à module unique.



La mémoire WARHALBERD a passé des tests rigoureux et présente une excellente compatibilité avec les cartes mères de la génération actuelle et des générations précédentes. La mémoire WARHALBERD est également soumise à des tests rigoureux, dont un test de qualité strict de 48 heures. Elle prend également en charge la fonction d'overclocking automatique XMP 2.0.



La mémoire WARHALBERD COULEUR comporte des puces mémoire DDR4 CXMT (ChangXin Memory Technologies).



Prix et disponibilité



La mémoire de jeu DDR4 COLORFUL CVN Guardian sera disponible dans certaines régions du monde avec un prix de vente conseillé de 49 Dollars pour la DDR4-2666 8G, 69 Dollars pour la DDR4-3200 8G et 99 Dollars pour la DDR4-3200 16G.



