Raijintek annonce le châssis du PAEAN PREMIUM AUX.



Raijintek a récemment annoncé le PAEAN PREMIUM ATX Chassis pour les amateurs de haut de gamme. Le PAEAN PREMIUM se caractérise par une conception industrielle en acier avec un support matériel étendu de refroidissement par liquide, y compris des cartes graphiques pleine longueur. Le boîtier comprend deux panneaux à flux d'air optimisé sur le dessus et à droite ainsi qu'une chambre de refroidissement à eau en dessous qui peut faciliter l'installation de deux radiateurs de 360 mm. Les panneaux avant et latéraux du châssis sont construits en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, ce qui permet de voir clairement les composants intérieurs.











Le châssis supporte jusqu'aux cartes mères ATX et peut accueillir une grande variété de composants et de configurations avec de la place pour 12 ventilateurs et 2 disques durs/SSD. Le PAEAN PREMIUM est équipé d'une sélection d'entrées/sorties frontales modernes, notamment USB Type C, x2 USB 3.0 et audio HD.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Le Raijintek PAEAN PREMIUM devrait sortir dans les mois à venir et devrait être vendu au prix de 250 Dollars.



RAIJINTEK