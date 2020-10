COUGAR présente le châssis de jeu Gemini T Pro Mid-Tower.







COUGAR présente le châssis de jeu Gemini T Pro à mi-hauteur avec un meilleur support de refroidissement par rapport à son prédécesseur - le châssis Gemini T. Le Gemini T Pro de COUGAR conserve le design "Glass-Wing" du Gemini T, avec deux panneaux latéraux massifs en verre trempé en forme d'ailes de mouette qui offrent une vue dégagée de l'intérieur. Le châssis est également équipé d'un système d'éclairage RGB dynamique alimenté par la technologie Trelux de COUGAR. Le Gemini T Pro conserve également le support vertical de montage de la carte graphique, qui peut accueillir des GPU d'une longueur maximale de 400 mm.











Le châssis COUGAR Gemini T Pro de la tour intermédiaire supporte désormais jusqu'à deux radiateurs de 360 mm - un sur le dessus et un à l'avant. Le châssis supporte jusqu'à neuf ventilateurs de refroidissement de 120 mm pour assurer un refroidissement efficace dans les configurations de jeu haute performance.



Le Gemini T Pro est équipé de deux grandes bouches d'aération à l'avant avec des filtres amovibles pour faciliter le nettoyage et l'entretien. Le châssis supporte également une large gamme de formats de cartes mères, des cartes mères Mini-ITX aux cartes mères Extended-ATX (CEB).



Caractéristiques principales :



- COUGAR Trelux RGB Lighting,

- Panneaux latéraux massifs en verre trempé de l'aile de mouette,

- Support GPU vertical,

- Refroidissement intelligent,

- Ports USB 3.1 Type-C Front I/O,

- Support pour jusqu'à 9 ventilateurs de refroidissement de 120 mm,

- Prise en charge des cartes graphiques jusqu'à 400 mm,

- Supporte les doubles radiateurs de 360 mm.



Comparaison entre Gemini T et Gemini T Pro







Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



