AMD Big Navi Performance Claims Comparé au nombre de GPU comparables de TPU.

AMD, lors de son lancement en ligne le 8 octobre dernier pour les processeurs Ryzen 5000 "Zen 3", a fourni un teaser de la prochaine carte graphique phare de la société, insérée dans la série Radeon RX 6000. Ce SKU particulier a été qualifié de "Big Navi" par Lisa Su, PDG de la société, ce qui signifie qu'il pourrait être la partie supérieure de la prochaine gamme de GPU d'AMD.



Dans le cadre du teaser, Su a présenté la carte de conception de référence, et a fourni trois numéros de performance de la carte tels que testés sur une machine alimentée par un processeur Ryzen 9 5900X "Zen 3". Nous avons comparé ces performances, obtenues à 4K UHD, avec nos propres données de test pour les jeux, afin de voir comment la carte se compare aux autres cartes de sa catégorie de la génération actuelle.



Nos données de test pour l'un des jeux proviennent des dernières revues de la série RTX 30. Vous trouverez les détails de notre banc d'essai ici. Nous disposons évidemment d'un processeur différent puisque le 5900X n'est pas encore sorti, mais nous utilisons les préréglages les plus élevés dans nos tests.







Avec "Borderlands 3" à 4K, avec des performances "badass" préréglées et un rendu DirectX 12, AMD revendique une fréquence d'images de 61 FPS. Nous avons testé le jeu avec son moteur de rendu DirectX 12 dans notre revue des performances (détails du banc d'essai ici). Les performances annoncées par AMD sont 45,9 % plus élevées que celles du GeForce RTX 2080 Ti testé par nos soins, ce qui donne 41,8 FPS sur notre banc d'essai.



Le RTX 3080 est 15,24 % plus rapide que le Big Navi, avec 70,3 FPS. Il est important de noter ici qu'AMD utilise peut-être une scène de test différente/plus légère que la nôtre, puisque nous n'utilisons pas d'outils de référence internes des jeux, et que nous concevons nos propres scènes de test. Il est également important de noter que nous avons testé Borderlands 3 avec DirectX 12 uniquement lors de l'évaluation du lancement du jeu, et que nous utilisons le moteur de rendu DirectX 11 dans nos évaluations VGA régulières.







Avec Gears 5, AMD revendique des performances de 73 FPS à 4K, avec son moteur de rendu DirectX 12, avec le préréglage "Ultra". Ce chiffre est 16,24 % plus rapide que celui du RTX 2080 Ti, qui atteint 62,8 FPS sur notre banc d'essai. Le RTX 3080 est 15,61 % plus rapide que la carte AMD, à 84,4 FPS.



Call of Duty : Modern Warfare n'a jamais été ajouté à notre sélection de tests de révision VGA, mais nous avons testé le jeu séparément au lancement (trouvez les informations sur son banc d'essai ici). Dans ce test, nous avons trouvé le RTX 2080 Ti pour obtenir un score de 77,9 FPS chez Ultra Settings, avec RTX-off. En comparaison, AMD affirme que Big Navi obtient un score de 88 FPS, ce qui le rend 12,96 % plus rapide.







Nous savons que c'est une façon très grossière et peu scientifique de comparer les chiffres d'AMD aux nôtres, et AMD a probablement choisi les jeux les plus optimisés pour ses GPU, mais cela rend plausible la théorie selon laquelle Big Navi pourrait finir par être comparable au RTX 2080 Ti, et que les échanges sont difficiles avec le prochain RTX 3070, qui, selon NVIDIA, surpasse le RTX 2080 Ti. Le RX 6000 "Big Navi" se retrouve avec une moyenne géométrique de 21% plus élevée que le RTX 2080 Ti dans ces trois tests, ce qui impliquerait presque le double des performances du RX 5700 XT. La rumeur veut que le Big Navi soit deux fois plus performant que le RX 5700 XT, et les affirmations concordent donc quelque peu.



