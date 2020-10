Les nouveaux produits Alienware offrent des performances que tous les joueurs méritent.



Alienware a toujours été fier de créer des PC haute performance qui permettent de vivre les expériences de jeu les plus immersives de la planète. Ce n'est pas parce qu'elle n'a jamais eu peur de repousser les limites qu'Alienware s'est distinguée dans l'industrie du jeu depuis des décennies. Cette volonté de stimuler l'innovation et la performance continue de se refléter dans nos tout derniers appareils Alienware.



Non seulement nous mettons sur le marché les dernières et les meilleures technologies, mais nous le faisons d'une manière qui pousse la conception jusqu'à ses limites, en offrant à nos clients l'ultime station de combat. Avec les nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX 30 et NVIDIA G-SYNC 360 Hz, associés à notre ingéniosité technique, les produits de jeu d'Alienware font un nouveau bond en avant en termes de performances et offrent des visuels époustouflants.















Offrant la même expérience de haut niveau chez soi que dans les arènes sportives électroniques les plus exigeantes du monde, l'Alienware Aurora R11 s'adresse aux joueurs et aux créateurs du monde entier. Disponible avec des GPU NVIDIA GeForce RTX 30 et des processeurs Intel Core i9 10900KF de 10ème génération, le nouvel Aurora s'appuie sur un châssis évolutif sans outils pour tenir ses promesses.



Sachant que les joueurs donnent la priorité aux performances graphiques, nous avons trouvé un moyen de dissiper la chaleur et de donner aux joueurs un coup de pouce supplémentaire au moment où ils en ont le plus besoin.





Nos brillantes équipes d'ingénieurs ont conçu une carte graphique personnalisée en tenant compte du refroidissement, de la circulation de l'air et de l'efficacité :



- Refroidissement intensif - Notre nouvelle conception thermique comprend quatre caloducs en cuivre de 10 mm avec des chambres de vapeur intégrées. Cela permet d'obtenir des performances de jeu exceptionnelles et constitue le plus grand diamètre de caloduc que nous ayons conçu à ce jour.

- Flux d'air innovant - La façon dont l'air se déplace à travers la carte est unique en soi. C'est une autre première pour Alienware qui comprend un double ventilateur axial avec une décharge de pression arrière positive. Cela permet à la chaleur de s'échapper par des orifices spécialement situés, ce qui facilite la gestion du flux et de la chaleur.

- Efficacité maximale - Ces cartes graphiques personnalisées ont été conçues pour maximiser l'espace. Elles sont courtes (267 mm de long), couvrent 2,5x les emplacements PCI (contre 3) et offrent un connecteur d'alimentation PCI-Express à 8 broches.



Qu'est-ce que cela signifie pour les propriétaires actuels des éditions Aurora et Ryzen ? Cela signifie qu'il faut être à l'affût de ces GPU conçus sur mesure. La conception unique de l'architecture de la carte devra être basée sur les GeForce RTX 3080 et 3090 de NVIDIA, qui fourniront encore plus de refroidissement pour vous aider à donner la priorité aux performances graphiques et à garantir que vos jeux favoris tournent en mode turbo. Lorsque vous recherchez ces cartes, vérifiez que vous obtenez la bonne taille.



Alienware Aurora R11 et Alienware Aurora Ryzen Edition R10 sont disponibles aux États-Unis avec les GPU RTX 3080 et 3090 de NVIDIA dès aujourd'hui.



Les moniteurs Alienware mettent l'innovation en valeur



Nous savons que des visuels de qualité sont à l'origine d'une grande expérience de jeu. C'est pourquoi nous avons tout mis en œuvre pour vous proposer une gamme de nouveaux moniteurs de jeu Alienware qui augmentent l'immersion en trois tailles différentes.



Les joueurs d'Esports exigent des taux de rafraîchissement ultra-rapides et une latence incroyablement faible, et c'est exactement ce qu'offre le moniteur de jeu Alienware 25 (AW2521H). Ce modèle de 24,5 pouces offre le taux de rafraîchissement le plus rapide au monde (360 Hz1), un temps de réponse de 1 ms de gris à gris, une résolution FHD et le révolutionnaire NVIDIA Reflex Latency Analyzer - un outil de mesure de la latence du système.



Il détecte les clics provenant de la souris et mesure ensuite le temps nécessaire pour que les pixels résultants changent à l'écran, ce qui permet une compréhension beaucoup plus complète et précise des performances de la souris, du PC et du moniteur.



Faisant partie du vaste écosystème d'Alienware, nos souris de jeu Alienware (AW610M, AW510M et AW310M) sont compatibles avec cette technologie révolutionnaire sur notre moniteur AW2521H. Grâce à NVIDIA G-SYNC et à la technologie IPS rapide, les jeux sur PC fonctionnent en douceur, sans déchirure ni flou de l'écran, tout en bénéficiant de couleurs homogènes sous tous les angles.



Autrement dit, ce moniteur offre une clarté de mouvement inédite jusqu'à présent. Il sera disponible en Chine à la fin du mois et dans le reste du monde en novembre à partir de 899,99 USD. Ce modèle n'est disponible que dans la couleur de la face cachée de la lune.



Notre nouveau moniteur de jeu Alienware 27 (AW2721D) offre un taux de rafraîchissement rapide comme l'éclair de 240 Hz, une résolution QHD, un temps de réponse de 1 ms de gris à gris, la certification NVIDIA G-SYNC ULTIMATE et des visuels captivants avec le VESA DisplayHDR 600 pour que les joueurs puissent gagner. L'écran IPS Nano Color rapide assure une expérience de couleurs riche et cohérente sous tous les angles. Il sera disponible en Chine à la fin du mois et dans le reste du monde en novembre à partir de 1 099,99 USD.



L'écran Alienware 38 Gaming Monitor (AW3821DW) est conçu pour vous faire participer pleinement au jeu, avec un écran IPS Nano Color courbé de 37,5 pouces et une résolution WQHD+. Avec la certification NVIDIA G-SYNC ULTIMATE et VESA DisplayHDR 600, vous pouvez profiter d'un jeu fluide, sans larmes et à très faible latence, associé à des images d'un réalisme saisissant. Il sera disponible en Chine à la fin du mois et dans le reste du monde en Novembre à partir de 1 899.99 Dollars.



Zone Alienware-51m avec panneau 360Hz pour le jeu en déplacement



Si la mobilité est importante, tout en conservant les mêmes performances de bureau, alors ne cherchez pas plus loin que le nouveau Alienware Area-51m. Basé sur notre design industriel Legend, l'Area-51m se distingue comme l'un des ordinateurs portables de jeu les plus puissants au monde. Déjà le meilleur écran 17" du marché, nous passons maintenant à la vitesse supérieure avec un panneau FHD à 360 Hz qui améliore l'expérience visuelle grâce à un gameplay des plus fluides et des plus rapides.



Le nouvel Area-51m est tout aussi impressionnant à l'intérieur, avec des processeurs Intel Core S-series de 10e génération, un refroidissement par chambre à vapeur et une régulation de tension hyper-efficace à 12 phases, la première sur le marché, pour maintenir les niveaux de puissance et améliorer les performances pour des sessions de jeu marathon. Disponible dès maintenant au prix de 2 719.99 Dollars.



