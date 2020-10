CORSAIR lance le MP400, un nouveau SSD M.2 NVMe avec QLC NAND 3D haute densité.



CORSAIR, leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants pour les passionnés, a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau lecteur à semi-conducteurs CORSAIR MP400 Gen3 PCIe x4 NVMe M.2, qui tire parti de la technologie 3D QLC NAND pour stocker des quantités massives de données à des vitesses de transfert ultra-rapides allant jusqu'à 3 400 Mo/sec en lecture séquentielle et 3 000 Mo/sec en écriture séquentielle. Le MP400 est disponible dès à présent dans des capacités de 1, 2 ou 4 To, et un modèle de 8 To sera bientôt disponible.







S'insérant directement dans une carte mère grâce à son facteur de forme NVMe M.2 2280, le MP400 offre une compatibilité étendue et des performances à haut débit, tandis que sa mémoire 3D QLC NAND à haute densité garantit une meilleure valeur que la précédente génération TLC NAND, capable de stocker plus de données dans le même espace physique.







Comme tous les disques durs CORSAIR, le MP400 est associé au logiciel gratuit CORSAIR SSD Toolbox, ce qui permet de bénéficier de fonctions pratiques telles que l'effacement sécurisé et la mise à jour des microprogrammes directement depuis le bureau. Avec une endurance allant jusqu'à 1 600 To écrits et une garantie de cinq ans pour une tranquillité d'esprit garantie, le MP400 CORSAIR met des performances M.2 incroyables et des capacités massives à la disposition d'un nombre de PC plus important que jamais.



Le SSD CORSAIR MP400 M.2 NVMe est disponible immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR et dans le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés CORSAIR.



Le MP400 est couvert par une garantie de cinq ans, ainsi que par le réseau mondial de service clientèle et d'assistance technique CORSAIR.



Pas de prix pour le moment.



