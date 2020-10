Antec lance le châssis Dark League DP502 FLUX.



Antec Inc, un des principaux fournisseurs de composants et d'accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC et du bricolage, annonce un nouveau boîtier de milieu de tour de la toute nouvelle plate-forme F-LUX, le DP502 FLUX. Offrant une conception de ventilation avancée à la pointe de l'industrie, le deuxième modèle de cette série porte les performances thermiques de la série Dark d'Antec à un nouveau niveau. Le DP502 FLUX arrivera bientôt dans les rayons des magasins et des points de vente en ligne aux États-Unis avec un prix de vente conseillé de 69.99 Dollars.







Le DP502 FLUX possède un petit panneau frontal pivotant avec une surface à la ligne de cheveux qui attire l'attention. La LED en haut à gauche, traitée par galvanoplastie, donne une impression de science-fiction. Mesurant 463 mm x 220 mm x 486 mm (P x L x H), le DP502 FLUX offre une multitude de fonctionnalités qui sont fournies avec la plateforme F-LUX originale d'Antec. La plate-forme F-LUX adopte la conception d'un système de ventilation puissant via le panneau latéral inférieur droit qui aspire l'air froid dans le boîtier par le carénage inférieur du bloc d'alimentation, puis vers le haut dans l'intérieur principal.



Le boîtier est équipé de trois ventilateurs ARGB de 120 mm à l'avant, d'un ventilateur de 120 mm à l'arrière et d'un ventilateur de 120 mm à l'arrière sur le dessus de la chambre du bloc d'alimentation pour aspirer l'air froid dans le boîtier par la ventilation du panneau latéral droit et du bas, offrant ainsi un niveau supérieur de performance de refroidissement du GPU.



Au total, le châssis offre de la place pour neuf ventilateurs. De plus, le DP502 FLUX dispose de sept emplacements PCI-E réutilisables. Le panneau latéral en verre trempé de 4 mm est doté d'une vis sans outil à l'arrière, qui permet un accès rapide à l'intérieur et renforce la solidité. Avec 34,5 mm à l'avant et 26,5 mm à l'arrière, le boîtier offre suffisamment d'espace pour la gestion des câbles.



Le DP502 FLUX garde l'équipement au frais avec de la place pour un radiateur de 360 mm à l'avant et en haut (longueur max. du radiateur de 405 mm) ainsi qu'un radiateur de 120 mm à l'arrière. Si les ventilateurs sont installés à l'extérieur et le radiateur à l'intérieur, l'épaisseur du radiateur peut aller jusqu'à 55 mm. Si les ventilateurs et le radiateur sont installés à l'intérieur, l'épaisseur du radiateur peut aller jusqu'à 30 mm.



Les options de radiateur sur le dessus sont les suivantes :



- Sans le diamètre extérieur et lorsque le support est retiré : 240 mm/280 mm/360 mm,

- Sans l'ODD mais avec le support : 240 mm/280 mm,

- Lorsque l'ODD est installé : 120 mm.



Grâce au contrôleur de LED intégré, toutes les LED adressables peuvent être contrôlées (supporte jusqu'à 6 ventilateurs ARGB). Les utilisateurs peuvent également le synchroniser avec la carte mère pour profiter d'effets lumineux plus personnalisés.



En outre, le DP502 FLUX offre de la place pour un disque dur externe de 5,25" - qui peut être retiré pour l'installation sur un radiateur ou d'autres configurations - trois disques durs convertibles de 3,5" ou deux disques durs SSD de 2,5", trois disques durs SDD de 2,5" ainsi que sept emplacements d'extension.



La face avant comporte deux emplacements USB 3.0, un bouton d'alimentation, un bouton HD AUDIO et un bouton de contrôle des LED. Le châssis supporte les cartes mères ATX, Micro-ATX et ITX ainsi que les cartes graphiques d'une longueur maximale de 405 mm et les blocs d'alimentation d'une longueur maximale de 205 mm.



Enfin, des filtres à poussière magnétiques en haut, à l'avant, en bas et sur les côtés rendent ce boîtier facile à nettoyer. Le DP502 FLUX est couvert par la garantie de qualité de 2 ans d'Antec.



Plate-forme F-LUX - La solution de refroidissement originale d'Antec

Lorsqu'Intel a annoncé son dernier processeur de 10e génération et qu'AMD a annoncé ses nouveaux processeurs Ryzen 3 et 4, ils offrent tous des mises à niveau de performances remarquables et une meilleure productivité, cela signifie également que les exigences fonctionnelles des équipements PC doivent être portées à un niveau supérieur, en particulier les performances thermiques.



Pour faire face au stress lié à l'amélioration de la dissipation de la chaleur, Antec a mis au point une structure révolutionnaire pour le flux d'air, offrant une solution de refroidissement améliorée et puissante pour le puissant système. La plate-forme F-LUX. FLUX signifie FLOW LUXURY.



