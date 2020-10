KT RACING nous propose un nouveau jeu PC : WRC 9.







Editeur(s)/Développeur(s) : KT Racing/Nacon.



Sortie France : 03 Septembre 2020.



Genre(s) : Course/Simulation.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi sur le même écran/Multi en local/Multi en ligne.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français.















Résumé : WRC 9 est la nouvelle entrée dans la série officielle Championnat du monde des rallyes. Trois événements inédits s'ajoutent au programme : le retour du rallye Safari du Kenya, le Rallye du Japon et le Rallye de Nouvelle-Zélande. Les joueurs pourront aussi prendre le volant de nouvelles voitures classiques des championnats. En tout, plus de 50 équipes officielles vous seront proposées, accompagnées de plus de 15 voitures bonus.



Un trailer du jeu (Version PS4) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



