Corsair a lancé une nouvelle série de refroidisseurs de liquide ; cette fois, l'édition spectaculaire du Corsair H100i Elite Capellix est mise sur notre banc d'essai, où nous pouvons vérifier le comportement du plus petit modèle à double ventilateur de 240 mm. Corsair a associé le kit à ses meilleurs ventilateurs à lévitation magnétique PWM de la série ML 120 RGB, ainsi qu'à un ventilateur/RGB HUB et au tout nouveau Capellix RGB.



Le refroidisseur est très silencieux et apporte certainement une capacité de refroidissement adéquate. Le refroidisseur de liquide Capellix H100i Elite possède un radiateur de 240 mm avec deux ventilateurs analogues de 120 mm ; ce sont des ventilateurs RGB à lévitation magnétique PWM et ils sont contrôlés en les accrochant au FAN/RGB HUB inclus (compatible avec ICUE), ce qui vous permet de personnaliser et de contrôler cette solution de refroidissement liquide tout-en-un pour votre processeur.



L'application Corsair iCUE vous permettra également de personnaliser l'éclairage LED directement depuis le logiciel. La nouveauté de la pompe est un système de LED multi-zones avec des LED (adressables) individuelles qui amènent le RVB vers un niveau supérieur grâce à la technologie Capellix, belle et lumineuse. De nos jours, vous pouvez choisir une centaine de refroidisseurs à caloducs différents, dont beaucoup ont la même forme, le même format et le même prix.



Mais les meilleurs refroidisseurs à caloducs sont bons. Viennent ensuite les systèmes LCS (refroidissement liquide), des produits d'entrée de gamme à prix abordable, des kits de refroidissement liquide préfabriqués faciles à installer. Nous en avons vu et testé beaucoup comme Corsair, Asetek, CoolIT, NZXT, Cooler Master, etc., tous ont des kits intéressants.







On peut repérer des LED RGB Capellix adressables individuellement, toutes bien placées sous le capuchon supérieur du bloc de refroidissement, mais il y a plus que cela. Bien sûr, vous pourrez contrôler les LED en fonction de la couleur et de l'animation avec le logiciel Corsair iCUE.



Ce kit reviendra au réglage par défaut le plus populaire, un arc-en-ciel de couleurs à l'aspect doux dans un effet d'éclairage en forme de vague, illuminant votre PC de 50 nuances de RVB (oui, c'est un jeu de mots). Les LED Capellix sont intégrées directement dans une couche de PCB grâce à un procédé de soudure SMT.



Les LED Capelli n'utilisent qu'une surface de 0,2 mm³, alors que cette valeur est normalement de 2,8 mm³. Les Capellix LED sont également plus lumineuses (jusqu'à 60 %) tout en consommant moins d'énergie (40 % de moins à luminosité similaire). En un mot, c'est du Capellix, et vous pouvez voir pourquoi Corsair en est friand.



Le H100i Elite Capellix est une conception actualisée basée sur les modèles précédents, mais avec un bloc de refroidissement aux performances révisées et un contrôle régulé de la pompe et des ventilateurs. A côté de cela, ce qui est intéressant, c'est que ce produit (pour cette revue) est basé sur un radiateur de 240mm, ce qui lui donne moins de surface de refroidissement, tout en étant très performant en matière de refroidissement.



Il s'agit d'une série de refroidisseurs qui est facile à regarder et dont l'installation est relativement sans outil. L'appareil offrira de bonnes performances, qui ne sont pas exceptionnelles car la clé de cette version est le faible niveau de bruit.



Bien que nous ne puissions pas le recommander pour des raisons que nous expliquerons plus tard, vous pourriez même sélectionner un mode 0-DBA en option. Tant que le liquide de refroidissement reste en dessous de 40 degrés, C les ventilateurs ne tournent pas. Alors sans plus tarder, jetons un coup d'œil et passons à l'examen.



