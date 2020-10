TECHPOWERUP nous propose le test de la : Corsair CX750F RGB 750 W.







La recherche d'un bloc d'alimentation avec RGB pour l'ensemble de la vaste gamme de produits de Corsair a inévitablement conduit à des déceptions dans le passé. Cependant, avec la gamme CX-F, leur première gamme de blocs d'alimentation avec RGB, ce ne sera plus le cas. Cette nouvelle série se compose de trois modèles d'une capacité allant de 550 à 750 W. Tous sont classés 80 PLUS Bronze et Cybenetics ETA-A- pour leur efficacité. En termes de bruit, Cybenetics les a tous classés comme LAMBDA-Standard++.



Dans cette revue, je vais examiner l'unité CX-F la plus puissante avec une puissance de sortie maximale de 750 W. Corsair le propose actuellement à 110 $, la version blanche coûtant 5 $ de plus, ce qui est inabordable pour la cote d'efficacité. Cela étant dit, l'éclairage RGB augmente le coût de production. Outre le contrôle manuel du RVB, ces appareils sont également contrôlés par leur contrôleur d'éclairage RVB Corsair iCUE en option ou par une carte mère compatible.



Corsair inclut un adaptateur ARGB 5 V dans le pack s'il a le bon en-tête. Ainsi, vous pouvez configurer l'éclairage RGB dans le logiciel de la carte mère, ce qui n'est pas le cas avec les autres produits Corsair, y compris le nouveau Capellix AIO dont l'éclairage ne peut être contrôlé que via le nouveau mini module Commander.



La conception entièrement modulaire des câbles et la plate-forme moderne avec un convertisseur résonant LLC et des VRM pour générer les rails mineurs contribuent également de manière significative au prix. En règle générale, les 80 blocs d'alimentation PLUS Bronze performants gèrent la certification d'efficacité ETA-Standard Cybenetics d'entrée de gamme, mais tous les modèles CX-F s'en sortent mieux.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP