ASUS dévoile également la carte mère de jeu ROG Strix B550-XE.



Comme nous l'expliquions dans notre article précédent sur le nouveau ASUS ROG Crosshair XII Dark Hero, les processeurs AMD Ryzen 5000 Socket AM4 basés sur la microarchitecture "Zen 3" ne seront probablement pas accompagnés d'un nouveau chipset, offrant ainsi aux fabricants de cartes mères la possibilité de rafraîchir leurs piles de produits AMD 500 avec de nouveaux produits.



ASUS a un nouveau produit haut de gamme basé sur l'AMD X570, sous la forme du ROG Crosshair VIII Dark Hero. La société a également dévoilé un produit haut de gamme basé sur le chipset AMD B550, le ROG Strix B550-XE Gaming. Alors que le Dark Hero est une mise à jour progressive par rapport au Crosshair VIII Hero original tout en conservant la conception du circuit imprimé, cette carte semble être largement basée sur le ROG Strix B550-E Gaming.







ASUS a traditionnellement utilisé l'extension de marque "XE" pour les rafraîchissements des cartes mères de la série ROG Strix afin d'indiquer une amélioration du VRM du CPU, et cela semble être le cas avec le B550-XE Gaming, également. La carte dispose d'un VRM CPU 16 phases plus performant, avec une solution de refroidissement VRM plus élaborée qui utilise des dissipateurs plus grands, qui sont interconnectés par un caloduc plat, et sauf erreur de notre part, un ventilateur de 40 mm sous le capot arrière des E/S. Le reste des caractéristiques de la carte semble être identique à celui de la B550-E Gaming.



