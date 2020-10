Cooler Master présente de nouveaux coloris bleus acier et sauvages pour la souris de jeu MM711.



Cooler Master, un leader mondial dans la conception et la fabrication de périphériques de jeu et de composants informatiques innovants, a annoncé une série de nouvelles couleurs en édition limitée pour la souris de jeu ultra-légère MM711 RGB.







Ces nouvelles couleurs comprennent :



- Blue Steel - un superbe schéma de couleur bleu métallique, disponible dès maintenant au MicroCenter.

- Wilderness - un coloriage vert forêt métallique accrocheur, disponible le 15 octobre 2020 sur Amazon.



L'une des souris de jeu les plus innovantes de Cooler Master à ce jour, la MM711 pèse environ 53g grâce à une coque en nid d'abeille perforée et durable. Elle est l'une des souris de jeu pro-grade les plus légères sur le marché aujourd'hui. Associée à un câble ultra-tissé léger pour une traînée quasi nulle, à des pieds en PTFE pour une glisse sans effort et à des composants internes haut de gamme de qualité professionnelle, la MM711 permet de prolonger les sessions de jeu et d'accélérer le temps de réponse, tout en réduisant la fatigue et la tension au niveau du poignet. Ces nouvelles variantes de couleurs ajoutent une personnalité dynamique à une souris de jeu déjà unique, offrant des options esthétiques qui plaisent à tous les utilisateurs.



















Disponibilité



L'édition Blue Steel du MM711 est disponible dès maintenant au MicroCenter pour : 59.99 Dollars, et l'édition Wilderness sera disponible le 15 octobre 2020 sur Amazon pour 69.99 Dollars. Pour plus d'informations, visitez le site coolermaster.com.



TECHPOWERUP