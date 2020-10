CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Streacom DA2 V2 Mini-ITX.



Avec le DA2 V2, Streacom propose un successeur à son populaire boîtier de petit format. En particulier, la conception des entrées de ventilation a été ajustée et offre maintenant un refroidissement amélioré par rapport à son prédécesseur. Grâce à un intérieur flexible et adaptable, ainsi qu'à la possibilité d'installer un radiateur de 280 mm, ce boîtier Mini-ITX peut accueillir un grand nombre de matériels de haute performance.



















Le boitier Streacom DA2 V2 Mini-ITX en un coup d'œil :



- Extrêmement compact avec un volume de 17,5 litres,

- Fabriqué en aluminium sablé,

- Concept unique de support permettant un aménagement intérieur presque modulaire,

- Prend en charge les cartes graphiques de jeu à double fente d'une longueur maximale de 33 cm,

- Convient aux cartes mères à facteur de forme Mini-ITX et Mini-DTX,

- De l'espace pour de puissantes alimentations ATX ou SFX,

- Jusqu'à 6x 2,5 pouces ou 3x 3,5 pouces.



Intérieur très modulable



Malgré ses dimensions extrêmement compactes, avec un volume total de seulement 17,5 litres, le Streacom DA2 V2 peut contenir un PC de jeu complet de haute performance. Cela est possible grâce à un concept innovant : des rails sont fixés au cadre du boîtier, sur lesquels sont montés différents supports, sous forme de supports étroits. Ceux-ci sont ensuite utilisés pour fixer le matériel respectif.



Vous disposez ainsi d'une liberté maximale dans le positionnement de la carte mère, de la carte graphique et du radiateur. En outre, la paroi arrière - et donc l'orientation de la carte mère - peut être tournée de 180 degrés pour créer des agencements distincts, ce qui vous permet d'exprimer votre propre créativité.



Refroidissement efficace de l'air et de l'eau



Les supports de montage polyvalents permettent une variété de configurations de refroidissement : un ventilateur de 92 mm peut être monté sur la paroi arrière, tandis que le DA2 V2 peut accueillir des ventilateurs d'une largeur maximale de 130 mm sous le toit et de 180 mm sur les côtés. Le nombre total de ventilateurs est variable et dépend de votre choix de composants. Les refroidisseurs de l'unité centrale peuvent avoir une hauteur de 145 mm. Un radiateur de 280 mm peut être fixé sur le côté gauche ou droit. Les supports peuvent également être utilisés pour fixer une pompe et un réservoir.



Le boîtier est équipé de filtres à poussière amovibles sous le toit et le fond, ainsi que d'un des panneaux latéraux pour garder l'intérieur du Streacom DA2 V2 propre. De grandes surfaces des deux panneaux latéraux sont recouvertes d'entrées de ventilation. Il s'agit d'une amélioration notable par rapport à son prédécesseur.



Prise en charge des cartes graphiques haut de gamme pleine longueur



La carte mère est montée sur des supports coulissants, de sorte que vous pouvez facilement changer sa position. La Streacom DA2 V2 prend en charge les cartes mères de format Mini-ITX et Mini-DTX. Le bloc d'alimentation est installé en interne et la connexion électrique est acheminée à l'arrière du boîtier via un câble d'extension.



Le support de l'unité d'alimentation peut être utilisé pour les alimentations ATX, SFX et SFX-L. Avec une alimentation ATX, la longueur maximale de la carte graphique est réduite à 220 mm, tandis qu'avec une alimentation SFX ou SFX-L, la carte graphique peut atteindre 33 cm de longueur. Au total, trois disques de 3,5 pouces ou même six disques de 2,5 pouces peuvent être installés.



Conception esthétique



Le Streacom DA2 V2 présente un design simple mais élégant, en aluminium sablé, avec juste le bouton d'alimentation et un port USB 3.0 de type C sur la face avant du boîtier du PC.



Voici la fiche technique :



- Dimensions : 180 x 286 x 340 mm (L x H x P)

- Matériau : aluminium (anodisé, sablé), acier

- Poids : 3,9 kg

- Volume : 17,5 l

- Couleur : noir

- Facteur de forme : Mini-ITX, Mini-DTX

- Nombre total de fans possible :

- max. 130 mm de largeur (toit)

- max. 180 mm de largeur (côté)

- 1x ventilateur de 92 mm (arrière)

- Nombre total de radiateurs possible :

- 1x max. 280 mm (côté)



Les baies :



- 6x 2,5 pouces/3x 3,5 pouces.



- Unité d'alimentation électrique : ATX, SFX ou SFX-L (en option)

- Créneaux d'extension : 2 (double créneau)



Panneau E/S :



- 1x USB 3.0 type-C (USB 3.2 Gen 1, connexion interne),

- Refroidisseur de CPU maximum -Hauteur : 145 mm.



longueur :



- Longueur maximale de la carte graphique : 330 mm (220 mm en cas d'utilisation d'une alimentation ATX),

- Hauteur maximale de la carte graphique : 50 mm (double fente),

- Largeur maximale de la carte graphique : 150 mm.



Il sera disponible le 30 Novembre 2020.



Le prix est de : 224.10 euros.



