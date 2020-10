ASUS annonce des mises à jour du BIOS pour Zen 3.



Toutes les cartes mères de la série ASUS 500 (X570, B550 et A520) sont optimisées et prêtes pour les processeurs AMD Ryzen Zen 3.







ASUS s'engage à fournir le meilleur support BIOS et continuera à optimiser le BIOS pour offrir les meilleures performances et la meilleure expérience utilisateur. Pour une liste complète, veuillez vous référer au tableau ci-dessous. ASUS n'a pas encore annoncé de support pour les cartes mères de la série 400.



