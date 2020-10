Le MSI MPG ARTYMIS 343CQR 1000R AI Curved Gaming Monitor dévoilé.







MSI est fier de présenter le premier moniteur de jeu incurvé 1000R AI au monde et une nouvelle gamme de moniteurs de jeu - le MSI ARTYMIS 343CQR sous la nouvelle série de moniteurs de jeu MSI ARTYMIS. Inspiré de l'Artémis de la mythologie grecque, le MSI MPG ARTYMIS 343CQR présente une courbure de 1000R qui est considérée comme la plus appropriée pour les yeux humains.



Cette courbure parfaite permet d'obtenir des images immersives sans fatigue. MSI ajoutera également des fonctions innovantes d'intelligence artificielle (IA) au moniteur de jeu. Le MSI MPG ARTYMIS 343CQR est équipé d'une résolution de 3440 x1440, d'un temps de réponse de 1 ms et d'un HDR400.



Parfait pour la courbure de l'œil humain



La série MSI ARTYMIS présente une courbure de 1000R qui s'adapte parfaitement à l'œil humain, permettant aux utilisateurs de voir l'écran entier sans fatigue. La courbure augmente également le degré d'immersion visuelle, ce qui améliore votre expérience de jeu. Les bords gauche et droit de l'écran courbé sont visibles d'un seul coup d'œil et sont ergonomiques.



Fonctions d'IA pour les jeux avancés



La série MSI ARTYMIS est dotée de plusieurs fonctions d'IA pour améliorer votre expérience de jeu.



OptixScope - Conception exclusive brevetée de MSI



Bécassine et tue tes adversaires avant qu'ils ne puissent réagir. L'OptixScope est une loupe de visée intégrée et brevetée qui permet un zoom à huit niveaux et dispose de touches de raccourci pour changer rapidement de grossissement. En outre, la valeur DPI de la souris sera automatiquement réduite pour que vous puissiez travailler à fort grossissement. L'écran peut maintenir le fonctionnement de sorte que, quelle que soit l'arme utilisée, elle peut devenir un fusil de précision et attaquer des ennemis à des milliers de kilomètres de distance.



Luminosité intelligente



L'application OSD Gaming vous permet de contrôler l'affichage de votre moniteur sous une fenêtre de logiciel. Vous pouvez même personnaliser les paramètres d'affichage pour différents logiciels dans l'application. Elle appliquera alors automatiquement les préréglages lorsque vous commencerez à utiliser le logiciel. Enfin, l'application Gaming OSD vous permet d'utiliser les raccourcis clavier du jeu pour régler les paramètres d'affichage.



Réglage du son



Eliminant tous les obstacles à la communication, la série MSI ARTYMIS dispose d'un microphone intégré à réduction de bruit qui élimine le bruit par le biais de calculs AI et aide la communication entre les coéquipiers avec une qualité sonore plus claire pour obtenir le meilleur travail d'équipe pour la victoire finale.



Cheveux croisés intelligents



Grâce au calcul de l'IA, le point de visée change automatiquement de couleur, ce qui le rend visible à tout moment. Si la couleur du point de visée chevauche la couleur de l'arrière-plan, il y aura des problèmes pour la visée. La série ARTYMIS utilise l'IA pour calculer la couleur autour du point rouge et l'ajuste automatiquement à une couleur qui contraste avec les couleurs environnantes afin que vous puissiez toujours voir facilement votre point de visée lorsque vous visez vos ennemis.



IA de vision nocturne



Révéler les ennemis cachés dans l'obscurité. Ajustez les détails des zones sombres et conservez les détails des zones claires grâce au calcul de l'IA, ce qui rend l'image claire mais pas trop exposée.



Il sera disponible dans le courant du mois de Décembre 2020.



Pas de prix pour le moment.



