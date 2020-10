TerraMaster lance le stockage RAID D8 Thunderbolt de 3 à 8 baies.







TerraMaster lance le stockage RAID D8 Thunderbolt 3 à 8 baies de qualité professionnelle. Conçu pour les créateurs professionnels, le TerraMaster D8 Thunderbolt 3 offre une grande capacité de stockage pouvant atteindre 128 To ainsi que des vitesses de lecture et d'écriture rapides grâce à la technologie Thunderbolt 3.



Le TerraMaster D8 Thunderbolt 3, grâce à son interface Thunderbolt 3 à 40 Gbps, peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1600 Mo/s. C'est la solution de stockage parfaite pour les applications de montage non linéaire telles que le montage vidéo 4K, permettant aux créateurs professionnels de profiter de flux de travail vidéo rapides.



Le D8 Thunderbolt 3 offre également une grande évolutivité permettant aux créateurs de connecter en chaîne plus de cinq appareils dans une seule connexion Thunderbolt 3. Les créateurs peuvent connecter en chaîne jusqu'à deux moniteurs 4K pour créer un espace de travail intelligent avec de grands écrans pour le montage vidéo professionnel et la productivité.



Caractéristiques principales du TerraMaster D8 Thunderbolt 3

Une grande capacité de stockage avec une grande évolutivité



Le TerraMaster D8 Thunderbolt 3 est un système de stockage RAID à 8 baies qui prend en charge les disques durs SATA de 3,5" et les disques durs SATA/SSD de 2,5", soit une capacité totale de stockage pouvant atteindre 128 To. De plus, les utilisateurs peuvent connecter en chaîne le D8 Thunderbolt 3 avec jusqu'à cinq périphériques tels que deux écrans 4K ou un seul écran 5K pour créer un espace de travail intelligent pour le montage vidéo. Les utilisateurs peuvent également connecter en chaîne jusqu'à six appareils D8 Thunderbolt 3 pour prendre en charge jusqu'à 500 To d'espace de stockage.



Connectivité de la Thunderbolt 3



Le TerraMaster D8 Thunderbolt 3 est livré avec deux ports Thunderbolt 3 40Gbps qui peuvent fournir une vitesse maximale de 1600MB/s, jusqu'à 1200MB/s en utilisant des disques durs à 7200RPM en mode RAID 0. En mode RAID 5, le D8 Thunderbolt 3 peut atteindre une vitesse de 1100 Mo/s.



Conçu pour les charges de travail exigeantes



Outre sa grande capacité de stockage et sa connectivité rapide comme l'éclair, le TerraMaster D8 Thunderbolt 3 est construit pour résister à de longues opérations. Il est construit avec un boîtier en aluminium dissipant la chaleur et équipé de deux ventilateurs intelligents de 90 mm à température contrôlée, ce qui permet au D8 Thunderbolt 3 de rester frais et stable à tout moment.



Les ventilateurs sont également dotés de trois modes de ventilation : Off qui arrête le ventilateur pour un fonctionnement silencieux, Auto pour une performance de refroidissement en fonction de la température, et Fast pour un refroidissement maximal.



Parfait pour les monteurs vidéo professionnels



Grâce au D8 Thunderbolt 3, les monteurs vidéo professionnels peuvent transférer rapidement des heures de séquences des appareils de capture vers votre logiciel de montage comme Adobe Premiere Pro. De leur côté, avec la vidéo HD 10 et 12 bits non compressée, les utilisateurs peuvent monter le ProRes 422 (HQ), le ProRes 4444 XQ et d'autres flux de données. Grâce à sa connexion Thunderbolt 3 à large bande passante, il offre un rendu réactif des vignettes et des prévisualisations, même avec de nombreux clips vidéo haute définition.



Le TerraMaster D8 Thunderbolt 3 est le périphérique de stockage parfait pour les créateurs professionnels exigeants qui ont besoin d'un stockage de grande capacité avec des vitesses de transfert ultra-rapides via Thunderbolt 3. Le TerraMaster D8 Thunderbolt 3 est le dernier né de la série Thunderbolt 3 de TerraMaster, qui comprend le TerraMaster TD2 Thunderbolt 3.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



