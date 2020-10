Herman Miller présente l'édition spéciale de Sayl sur les jeux.







Herman Miller présente une édition spéciale de la chaise Sayl consacrée aux jeux. Inspirée par l'architecture et l'ingénierie des ponts suspendus, la Sayl de Herman Miller est une chaise de jeu élégante qui utilise moins de pièces et de matériaux que les chaises traditionnelles en mousse et en tissu. La chaise Sayl Special Gaming Edition est disponible dans une palette de couleurs expressives. Les options de couleurs de suspension comprennent le noir/rouge, le blanc/rouge studio, le vert néon, le rouge et le bleu océan profond.



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La chaise idéale pour les joueurs



La chaise Sayl offre un équilibre entre soutien et liberté de mouvement, idéal pour les joueurs qui se retrouvent à changer de posture et à changer de position tout au long de la journée. Sa suspension dorsale intelligente 3D sans cadre permet à votre colonne vertébrale de conserver sa forme naturelle en S, aidant votre corps à maintenir une posture forte avec moins de fatigue. L'angle d'assise avant de la chaise Sayl offre un avantage en termes de performances posturales pour le jeu. Le coussin d'assise profilé est constitué d'une combinaison de mousse et de moulage par injection qui offre un confort facile.



Un réglage fin pour la performance et le confort



La chaise Sayl est livrée avec plusieurs options de réglage qui vous permettent d'ajuster la chaise pour un ajustement personnalisé afin d'atteindre le confort et la performance. La chaise est livrée avec un réglage de la hauteur et de la largeur des bras, un réglage de la profondeur du siège, un réglage de la hauteur du siège, une inclinaison vers l'avant et un réglage de la tension de l'inclinaison.



Prix, disponibilité et garantie



Comme les autres chaises Herman Miller, la Sayl Chair Special Gaming Edition ne nécessite aucun assemblage et est couverte par une garantie de 12 ans.



La chaise Sayl Chair Special Gaming Edition est désormais disponible dans la boutique Herman Miller au prix de 641 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



VORTEZ