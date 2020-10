Warner Bros. Interactive Entertainment nous propose : Mortal Kombat 11 Ultimate.







L'éditeur Warner Bros. Interactive Entertainment et le développeur NetherRealm Studios ont annoncé Mortal Kombat 11 Ultimate pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, et Stadia, ainsi que le contenu téléchargeable "Kombat Pack 2" mettant en scène de nouveaux personnages jouables Mileena, Rain, et Rambo.



Voici un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Mortal Kombat 11 Ultimate sera lancé le 17 Novembre 2020 toute plateforme confondu.



THE GURU3D