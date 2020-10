FRACTAL DESIGN nous propose un nouveau boitier PC : Le Define 7 Compact White.



Fractal Design a récemment annoncé une version blanche mise à jour de leur boîtier Define 7 Compact. Le boîtier blanc Define 7 Compact présente la même disposition ouverte que celle de toute la famille Define 7 tout en conservant un faible encombrement. Le boîtier est en aluminium brossé, avec des panneaux latéraux interchangeables et un amortissement du son à haute densité. Le châssis comprend deux couvercles supérieurs qui vous permettent de passer de l'acier massif pour une suppression totale du bruit à un couvercle ventilé pour un refroidissement supplémentaire.











Le boîtier blanc compact Define 7 comporte un panneau supérieur entièrement amovible pour un accès facile aux composants, une enveloppe ventilée pour le bloc d'alimentation et de nombreuses E/S, dont cinq USB en façade. Le boîtier peut supporter une variété de configurations de refroidissement et est livré avec des ventilateurs x2 Dynamic X2 inclus. Le Define 7 Compact White est maintenant disponible en deux versions, sans et avec panneau latéral en verre trempé.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP