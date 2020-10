Annonces et présentation des processeurs AMD Ryzen Series 5000 (ZEN3).



"Where Gaming Begins, AMD Ryzen 5000 Series Dekstop processors" était le slogan de la présentation d'aujourd'hui, maintenant rebaptisé ;-) Et cela indique certainement deux choses.



AMD va mettre l'accent sur les performances des processeurs ZEN3 dans les jeux, tout en validant que les processeurs basés sur le ZEN3 se trouvent dans la série Ryzen 5000.



Les processeurs d'AMD ont été annoncés ce soir, annoncés, mais pas lancés. La série 5000 est basée sur l'architecture Vermeer Zen 3 et, fabriquée à 7nm. Lisa Su, PDG d'AMD, annoncera les processeurs. La présentation peut être suivie en direct sur YouTube, vous pouvez la regarder avec nous ici sur Guru3D. Aujourd'hui à 18h, CEST AMD présentera une émission (probablement pré-enregistrée). Il est intéressant de noter que le titre du flux ci-dessous est "Where gaming begins". Et des fuites antérieures ont indiqué que les jeux verront leurs performances augmenter considérablement lorsque le CPU sera bloqué.



AMD devrait annoncer deux à quatre processeurs aujourd'hui : 5600X, 5800X, 5900X et 5950X. Deux d'entre eux pourraient être lancés dès le mois d'octobre (probablement le 20). Les 5950X et 5600X sont censés être lancés plus tard, s'il y a des annonces à ce sujet. De plus, il n'y aura pas de critiques aujourd'hui.



Blog :



- Fait amusant : le 8 octobre est également le jour où Lisa Su est devenue PDG d'AMD.

-Su monte sur scène, mentionne que les joueurs seront heureux. Elle parle des défis de COVID19 et des moments passionnants que traverse l'industrie. Mentionne les nouvelles consoles (alimentées par AMD).

-Su parle de la 3ème génération de Ryzen, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, et parle de leur amour pour le PC. Elle dit que la troisième génération de perf va mener partout.

-Le ZEN3 apporterait le meilleur sur le marché et augmenterait les performances, l'efficacité énergétique et les performances de jeu.







- Mark Papermaster monte sur scène. Il réclame un boost maxi plus élevé pour le ZEN3, un IPC plus élevé (+19%), une nouvelle disposition du noyau. Il existe en effet un complexe unifié à 8 coeurs ! yay, qui réduit les latences et facilite le jeu. ZEN3 est une refonte complète.

- On y annonce une amélioration de 24 % de l'efficacité énergétique.

- Su reprend la scène pour annoncer les processeurs.

- Ryzen 9 5900X = 12c/24t et obtient un turbo de 4,8 GHz associé à un TDP de 105W. Une amélioration moyenne de 26 % est constatée dans les jeux. Le score de Cinebench ST passe à 630 points, ce qui représente un énorme TBH.











- Su de retour sur scène. Trois propositions sont annoncées. Le 5 novembre, ils sont disponibles.

- Le Ryzen 9 5950X est annoncé, 16 cœurs, et une fréquence de Boost à 4,9 GHz. Prix : 799 Dollars.

- Le Ryzen 9 5900X est annoncé, 12 coeurs, et une fréquence de Boost à 4.8 GHz. Prix : 549 Dollars.

- Le Ryzen 7 5800X est annoncé, 8 cœurs et une fréquence de Boost à 4,7 GHz. Prix : 449 Dollars.

- Le Ryzen 5 5600X est annoncé, 6 cœurs, et une fréquence de Boost à 4,6 GHz. Prix : 299 Dollars.







- La gamme Radeon Big Navi est mentionnée. Un petit aperçu est montré. Avec des borderlands et quelques numéros.



Cela conclut la présentation. Comme mentionné, il n'y a pas de critique aujourd'hui. Ci-dessous vous pouvez regarder la présentation. Nous allons rédiger un petit aperçu sur les annonces que nous publierons plus tard dans la journée.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



