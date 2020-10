LOGITECH nous propose : La Limited Editions Drop OP PRO Wireless.







Aujourd'hui, Logitech G lance sa prochaine version d'éditions limitées - la souris de jeu sans fil Logitech G OP PRO. L'OP PRO est une version en édition limitée de la souris gaming sans fil Logitech G PRO. La souris gaming sans fil Logitech G OP PRO arbore une couleur jaune vif et sera disponible en nombre limité. Le largage commencera à 16h30 le 8 octobre 2020, GMT +1 (BST). Surveillez la baisse chez Logitech G Limited Editions. Les prix seront révélés lors du lancement du drop.



Éditions limitées de Logitech



Les éditions limitées de Logitech sont différentes de la collection de couleurs Logitech série G récemment lancée, qui propose des versions de couleurs uniques du casque de jeu Logitech G733, des souris de jeu Logitech G203 et Logitech G305 et du clavier de jeu Logitech G915 TKL. Les éditions limitées de Logitech sont des séries de production limitées de produits Logitech G présentant un coloris unique. Les acheteurs intéressés peuvent s'abonner à la newsletter Logitech Limited Editions pour recevoir des notifications pour les prochaines baisses.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La Logitech G PRO Wireless a été conçue pour être la souris de jeu ultime pour les professionnels de l'e-sport. Sur une période de 2 ans, Logitech G a collaboré avec plus de 50 joueurs professionnels pour trouver la forme, le poids et la sensation parfaits combinés avec nos technologies de capteur LIGHTSPEED sans fil et HERO 16k. Le résultat est une souris de jeu avec des performances et une précision inégalées, vous donnant les outils et la confiance nécessaires pour gagner.



Principales caractéristiques



- Vitesse de la lumière sans fil 1 ms,

- Capteur de qualité professionnelle HERO 16K,

- Ultra-léger à 80 grammes,

- 4-8 boutons programmables,

- Logitech Lightsync RGB,

- Système de tension de bouton mécanique.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



