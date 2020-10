AOC présente le moniteur à écran tactile portable USB Type-C : Le 16T2.







Le spécialiste de l'affichage AOC annonce un nouveau moniteur à écran tactile portable avec connectivité USB-C. L'écran IPS de 39,6 cm (15,6 pouces) 16T2 est livré avec une résolution Full HD et peut être connecté à un ordinateur portable, un ordinateur de bureau/serveur ou un smartphone via ses deux ports USB-C (en utilisant le mode alternatif DisplayPort) ou son port Micro HDMI. Grâce à la batterie intégrée de 8000 mAh, le 16T2 peut être utilisé en déplacement sans nécessiter de prise de courant et peut même servir de banque d'alimentation et charger un smartphone1.



Moins d'un centimètre d'épaisseur, une couverture intelligente et pliable pour les orientations portrait et paysage et l'option de montage mural VESA font de ce moniteur un excellent outil pour les utilisateurs professionnels mobiles ainsi que pour les joueurs mobiles, les étudiants, les administrateurs informatiques, les petites entreprises, les bricoleurs, les bricoleurs , et plus. Le 16T2 sera disponible à partir de la Mi-Octobre 2020 à un prix de vente conseillé de 299 euros.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Emportez votre multi-moniteur avec vous







Les utilisateurs apprécient comment une configuration multi-écrans augmente la productivité et le confort sur leur bureau, et maintenant avec le 16T2, cela est également possible dans un environnement mobile, avec l'ajout d'une entrée tactile à 10 points (certifiée Windows 10).



Avec son fini aluminium élégant, le 16T2 d'AOC ressemble à une tablette. Mais contrairement à une tablette, qui deviendra obsolète et un déchet électronique une fois que son processeur et son système d'exploitation seront vieux, lents et incompatibles, le 16T2 est simplement un écran mobile, non limité par une technologie qui vieillit rapidement. Cela fait du 16T2 un investissement à l'épreuve du temps pour les années à venir.



«Les moniteurs portables sont l'un des marchés technologiques à la croissance la plus rapide en Europe, et chez AOC, nous comprenons le besoin de produits aussi pratiques pour la maison, le bureau mais surtout pour le travail mobile. Le 16T2 est une solution parfaite et flexible pour tous ceux qui apprécient davantage d'écran un espace pour leur travail ou leur divertissement - où qu'ils soient. " déclare Cesar Acosta, chef de produit Écrans tactiles et accessoires chez AOC International Europe.



Équipé pour plus



Grâce à ses deux ports USB-C et à une entrée Micro-HDMI, ce moniteur portable se connecte à une variété d'ordinateurs, à la fois anciens et modernes. Lorsque le moniteur est connecté à un PC via Micro-HDMI pour le signal d'affichage, la connexion supplémentaire entre eux via le câble USB-C vers USB-A/C garantit le fonctionnement de la fonction tactile. Ce câble est inclus dans la boîte. Le 16T2 est également livré avec des haut-parleurs stéréo intégrés (2x 1W).



Le 16T2 agit également comme une batterie externe lorsqu'il est allumé et éteint. Lorsqu'il est connecté au secteur avec l'adaptateur USB-C, le 16T2 peut se charger lui-même et un smartphone connecté. Un port USB-C de chaque côté permet de charger sur le port gauche et de transférer le signal d'affichage depuis la droite, ou vice versa. Cela permet une configuration flexible qui s'assemble facilement en un rien de temps.



Des possibilités infinies



La facilité d'utilisation, la flexibilité et la portabilité de l'AOC 16T2 permettent un large éventail de cas d'utilisation :



• Extension de l'écran d'un ordinateur portable pour plus d'espace sur l'écran tout en travaillant en déplacement,

• Comme outil de prise de notes pour les étudiants,

• Pour booster la productivité lorsque vous travaillez à domicile (en particulier dans les petits espaces),

• En tant qu'écran serveur,

• En tant que kiosque en libre-service dans les espaces publics,

• Comme affichage pour les bricoleurs ou les ingénieurs,

• Comme écran pour les jeux mobiles ou les divertissements,

• En tant qu'écran de divertissement principal en se connectant à un smartphone.



Pour rappel il sera disponible à la Mi-Octobre 2020 pour un prix de 299 euros.



VORTEZ