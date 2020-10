Western Digital annonce son portefeuille de stockage de jeu WD Black de nouvelle génération.



Western Digital Corp. aide les joueurs à améliorer leurs configurations et à s'adapter à l'évolution du paysage du jeu annoncée par la prochaine génération de jeux avec l'introduction aujourd'hui de trois produits nouveaux et à venir pour son portefeuille de solutions de stockage WD_BLACK. Il s'agit notamment de son premier disque SSD NVMe doté de la technologie PCIe Gen 4 de nouvelle génération, d'une carte d'extension Gen3 x8 entièrement amorçable et d'une station de jeu SSD NVMe alimentée par Thunderbolt 3, chacun offrant des options d'éclairage RVB accrocheuses.







«Alors que les développeurs de jeux évoluent vers la création de titres immersifs nécessitant des performances plus élevées, les consommateurs doivent se doter des meilleurs outils pour rester à jour», a déclaré Jim Welsh, vice-président senior, Consumer Solutions, Western Digital.



«Des solutions de stockage innovantes et performantes sont essentielles pour suivre ce paysage en constante évolution. Nos derniers produits WD_BLACK ont été spécialement conçus pour permettre aux joueurs de répondre aux normes de plus en plus élevées des futurs jeux et plates-formes de jeu. Nous les avons optimisés non seulement pour fournir plus de stockage aux joueurs, mais aussi pour améliorer l'expérience de jeu dans son ensemble. "



Le dernier et prochain portefeuille de jeux WD_BLACK comprend :



WD_BLACK SN850 NVMe SSD











Conçu pour présenter les performances sans précédent de la technologie PCIe Gen 4, ce produit futuriste offrira des vitesses de lecture/écriture rapides allant jusqu'à 7 000/5300 Mo/s (modèle 1 To). Construit avec le contrôleur WD_BLACK G2 et optimisé pour les jeux de haut niveau et intensifs (non destinés aux environnements NAS ou serveurs), le SSD WD_BLACK SN850 NVMe aidera les joueurs à atteindre des performances PC suprêmes. Il réduit les temps de chargement du jeu et transfère les fichiers plus rapidement que son prédécesseur tout en utilisant une toute nouvelle technologie de cache. En plus de hautes performances, le SSD WD_BLACK SN850 NVMe offre également des performances améliorées à faible profondeur de file d'attente par rapport à son prédécesseur, permettant aux utilisateurs de jeux et de tous les jours de profiter d'un chargement plus fluide des applications. Et, pour le summum de l'esthétique et de la personnalisation, il y aura un modèle de dissipateur thermique compatible RVB en option qui réduit l'étranglement thermique. La version sans dissipateur de chaleur WD_BLACK SN850 NVMe SSD sera disponible avec des capacités de 500 Go, 1 To et 2 To à partir de 149.99 Dollars.



Carte d'extension SSD WD_BLACK AN1500 NVMe







Pour les joueurs qui cherchent à atteindre des performances de nouvelle génération dans une configuration de génération actuelle, cette carte d'extension plug and play entièrement amorçable est l'une des solutions PCIe Gen3 x8 les plus rapides du marché. Alimentés par deux disques SSD internes en technologie RAID 0 et PCIe Gen3 x8, les joueurs peuvent bénéficier de vitesses de lecture allant jusqu'à 6500 Mo/s et d'écriture allant jusqu'à 4100 Mo/s (modèles 2 To et 4 To), ce qui leur donne un gameplay ultra-rapide. peut passer moins de temps à attendre et plus de temps à jouer. L'éclairage RVB personnalisable (Windows uniquement) complète votre installation actuelle tandis qu'un dissipateur thermique intégré combat la régulation thermique pour aider à maintenir des performances de pointe. La carte d'extension SSD WD_BLACK AN1500 NVMe est disponible en capacités de 1 To, 2 To et 4 To à partir de 299.99 Dollars.



WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD







Ce SSD de station de jeu compact et hautes performances, avec un design de dissipateur thermique, transforme un ordinateur portable compatible Thunderbolt 3 en une station de jeu intégrée et immersive. Solution optimale pour les joueurs souhaitant rationaliser leur configuration, la station d'accueil offre des vitesses ultra-rapides avec la technologie NVMe, une plus grande capacité pour les jeux et plusieurs ports pour les accessoires - le tout alimenté par un seul cordon Thunderbolt 3. Le disque SSD NVMe de la station d'accueil de jeu WD_BLACK D50 est doté d'un éclairage RVB personnalisable contrôlé via le tableau de bord WD_BLACK (Windows uniquement). Le disque SSD NVMe de la station d'accueil de jeu WD_BLACK D50 est disponible dans une capacité de 1 To à partir de 499.99 Dollars. Une option non SSD, la station d'accueil de jeu WD_BLACK D50, est également disponible à l'achat pour 319.99 Dollars.



Disponibilité



- Le modèle standard sans dissipateur de chaleur WD_BLACK SN850 NVMe SSD devrait être disponible à l'achat avant la fin octobre 2020. Le modèle de dissipateur de chaleur WD_BLACK SN850 NVMe SSD devrait être disponible à l'achat au cours du Premier Trimestre de 2021.

- La carte d'extension SSD WD_BLACK AN1500 NVMe est maintenant disponible à l'achat chez certains détaillants Western Digital, e-commerçants, revendeurs, intégrateurs de systèmes et la boutique Western Digital.

- Le WD_BLACK D50 Game Dock et le WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD sont maintenant disponibles en précommande chez certains détaillants Western Digital, détaillants en ligne, revendeurs, intégrateurs système et la boutique Western Digital.



