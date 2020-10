ViewSonic présente le XG270Q, le dernier moniteur de jeu ELITE 27 pouces avec technologie G-SYNC.



ViewSonic Corp., un fournisseur mondial de premier plan de solutions visuelles, a annoncé le lancement du tout dernier ajout à sa gamme primée de moniteurs de jeu ViewSonic ELITE avec le XG270Q Conçu pour offrir une expérience de jeu incroyable, le XG270Q dispose d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz, 1 ms (GtG) et la technologie compatible G-SYNC de NVIDIA pour une expérience de jeu fluide et transparente.







Dans le cadre de son portefeuille de jeux ELITE, le ViewSonic XG270Q est un moniteur de 27 pouces qui peut atteindre un temps de réponse réel de 1 ms (GtG). En plus du taux de rafraîchissement de 165 Hz * et de la technologie compatible G-SYNC, le XG270Q garantit un jeu sans effort, même dans les scénarios les plus rapides. Ce moniteur de jeu dispose également d'un panneau IPS sans cadre avec une résolution native QHD (2560x1440) et la certification VESA DisplayHDR 400 qui donne vie aux jeux avec des couleurs vives et des détails incisifs.







«ViewSonic a développé l'ELITE XG270Q, en option pour ceux qui recherchent un écran de 27 pouces offrant toutes les fonctionnalités technologiques importantes pour les joueurs à un prix plus abordable», a déclaré Jason Maryne, responsable du marketing produit pour les moniteurs de jeu ViewSonic ELITE . «Nous avons mis en place un moniteur capable de fournir la vitesse et le dynamisme souhaités par les joueurs, avec des améliorations de conception qui répondent à l'ambiance d'un environnement de jeu. Le XG270Q assure une plus grande fluidité visuelle et un gameplay fluide et ininterrompu.







Moniteur de jeu ELITE XG270Q en détail :



- Moniteur de jeu de 27 pouces avec une résolution native de 2560 x 1440 (QHD) et une luminosité de 400 nits,

- Panneau IPS certifié pour VESA DisplayHDR 400,

- Taux de rafraîchissement de 165 Hz et temps de réponse de 1 ms (GtG),

- Taux de rafraîchissement de 165 Hz avec DisplayPort,

- Technologie compatible NVIDIA G-SYNC pour éliminer les bug d'écran et minimiser les saccades et les retards d'entrée,

- Il présente un design sans cadre et des haut-parleurs intégrés, ainsi qu'une ancre de souris intégrée, un crochet pour casque, un éclairage d'ambiance ELITE RGB et une base en aluminium brossé ultra-mince.



Il sera disponible à la Mi-Octobre 2020 pour un prix public estimé de : 479.99 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP