ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero prise en photo !



AMD devrait annoncer ses processeurs Ryzen Socket AM4 de 5e génération basés sur la microarchitecture "Zen 3" plus tard dans la journée, et la rumeur dit que ces puces ne seront pas accompagnées d'un nouveau chipset. Les fournisseurs de cartes mères ne manquent pas l'occasion d'actualiser leurs piles de produits avec de nouvelles cartes basées sur les chipsets AMD X570 et B550 existants. ASUS a un nouveau produit premium Socket AM4 en préparation, le ROG Crosshair VIII Dark Hero. Nous savons que cette carte est basée sur le X570 à partir de son numéro de génération inchangé "VIII", pour ce chipset.







D'après ce que nous pouvons dire, le ROG Crosshair VIII Dark Hero est basé sur une conception de circuit imprimé identique au Crosshair VIII Hero/WiFi d'origine. Les changements semblent être esthétiques, avec tous les dissipateurs thermiques et les couleurs de la carte s'alignant sur la dernière génération de ROG de la société (par exemple : le Maximus XII Hero).



Un autre point intéressant de nos lecteurs est que la carte n'a pas de ventilateur de chipset et se contente d'un refroidissement passif pour le X570. Des crêtes diagonales sombres remplacent le métal brossé lisse par des accents chromés de l'original.



Il reste à voir si la nouvelle vague de cartes mères AM4 est livrée avec un support prêt à l'emploi pour la série Ryzen 5000, puisque la fiche technique du Dark Hero ne mentionne que les puces Ryzen de 2e et 3e génération. Dans tous les cas, la carte prend en charge USB BIOS Flashback, et toutes les cartes mères du chipset AMD série 500 devraient recevoir le support Ryzen 5000 via les mises à jour du BIOS.



ASUS mentionne que les deux domaines clés de développement pour le Dark Hero sont une solution de refroidissement de chipset totalement sans ventilateur, et l'utilisation de 90 A DrMOS dans le CPU VRM (contre 60 A sur l'original).



TECHPOWERUP