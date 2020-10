GIGABYTE annonce les cartes graphiques AORUS Gaming GeForce RTX série 30.



GIGABYTE, le premier fabricant mondial de matériel de jeu haut de gamme, a annoncé aujourd'hui le plus haut niveau de cartes graphiques AORUS GeForce RTX 30 avec l'architecture NVIDIA Ampere. GIGABYTE a lancé 4 cartes graphiques AORUS - AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G, AORUS GeForce RTX 3090 MASTER 24G, AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G et AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G. Les 4 cartes graphiques sont toutes équipées d'un GPU overclocké haut de gamme certifié par la technologie de tri GIGABYTE GPU Gauntlet.







Basé sur la génération précédente de carte graphique AORUS, GIGABYTE a publié une nouvelle génération de technologie de refroidissement MAX-Covered plus avancée pour répondre aux besoins de refroidissement haute puissance des GPU NVIDIA GeForce RTX 30. Il y a un puissant moniteur LCD intégré sur le côté de la carte graphique, qui peut afficher l'état de la carte graphique, des GIF personnalisés, du texte et des images. Avec RGB Fusion 2.0, les effets d'éclairage de l'ensemble de la carte graphique AORUS peuvent être ajustés selon vos préférences.



Le MAX-Covered Cooling comprend 2 ventilateurs uniques de 115 mm et 1 x 100 mm avec une conception à griffes de vent et une rotation alternée, de sorte que la pression de l'air peut couvrir complètement le dissipateur thermique. La zone de dissipation thermique du dissipateur thermique est plus du double de celle de la génération précédente AORUS.



Et avec la chambre à vapeur en cuivre et 7 caloducs composites, la chaleur du GPU et de la VRAM peut être dissipée rapidement. Associées à la technologie de refroidissement Screen de GIGABYTE, les ailettes prolongées permettent à l'air de passer, formant un système de dissipation thermique extrêmement efficace, de sorte que le GPU puisse fonctionner de manière stable.



Un puissant moniteur LCD est intégré sur le côté de la carte graphique, qui peut être réglé sur le mode enthousiaste, le mode texte, le mode image et le mode GIF. Grâce au logiciel, vous pouvez modifier tous les types de contenu que vous aimez, ou le définir comme CHIBI Time pour profiter des changements du robot Xtreme toutes les heures. RGB Fusion 2.0 vous permet non seulement de définir les effets d'éclairage de l'ensemble de la carte graphique et du moniteur LCD, mais également de synchroniser l'éclairage avec d'autres appareils AORUS.



AORUS est la seule carte graphique du marché à proposer 6 sorties vidéo dans la série GeForce RTX 30. Il propose 3 sorties HDMI et 3 DP. Avec deux HDMI de plus que la carte de référence, permettant aux utilisateurs de connecter 3 moniteurs HDMI ou 3 moniteurs DP sans aucun adaptateur. Le bouton de commutation Dual BIOS est fourni sur la carte graphique, permettant aux utilisateurs de choisir un fonctionnement plus silencieux du ventilateur sans réduire les performances de calcul.



AORUS exige le plus haut niveau de contrôle qualité et utilise des composants certifiés ULTRA DURABLE, un revêtement PCB de qualité aérospatiale conçu pour empêcher l'humidité, la poussière et la corrosion, et des processus de production entièrement automatisés.



En raison de ces paramètres de qualité, AORUS offre aux clients une garantie de 4 ans (nécessite une inscription en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat) afin que les clients puissent profiter du produit pendant une longue période sans aucun souci. AORUS veut offrir aux clients la meilleure expérience, donc dans la version XTREME, en plus du plus haut niveau d'overclocking GPU et de la puissance 3x 8 broches, il inclut également l'édition limitée du robot Xtreme.



GIGABYTE a non seulement lancé la carte graphique AORUS, mais a également présenté les cartes graphiques GAMING OC et EAGLE OC préférées des joueurs, la carte graphique VISION OC conçue pour les créateurs avec une apparence élégante et la carte graphique TURBO est la seule du marché à pouvoir être réduite. à 2 emplacements. Et la carte graphique design refroidie par eau AORUS arrive bientôt, permettant aux clients de construire le PC de jeu Xtreme AORUS.



TECHPOWERUP