Fractal Design lance le support de montage pour GPU : Le Flex B-20.



Fractal Design a récemment dévoilé son nouvel accessoire de carte de montage pour GPU Flex B-20 pour le montage vertical de GPU. Le Fractal Design Flex B-20 a été spécialement conçu pour le Define 7 et le Define 7 XL afin de garantir un dégagement suffisant entre le refroidisseur et le panneau latéral.















Le support Flex B-20 est compatible avec d'autres boîtiers ATX qui comportent des emplacements d'extension sans pont et prend en charge les GPU pleine longueur avec des supports et des refroidisseurs à un ou deux emplacements de toute taille.







Le câble utilisé prend en charge PCIe 3.0 x16 et présente une conception de câblage double face robuste pour permettre une consommation électrique maximale.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



FRACTAL DESIGN