Intel confirme le lancement Q1-2021 du noyau de 11e génération «Rocket Lake».



Le vice-président et directeur général d'Intel de Client Computing Group Desktop, Workstations and Gaming, John Bonini, dans un article de blog Medium, a renouvelé l'engagement de la société en faveur des jeux, en annonçant le calendrier de lancement provisoire des processeurs de bureau Core de nouvelle génération de la société. Les processeurs Intel Core «Rocket Lake» de 11e génération seront lancés au premier trimestre de 2021.



"Je suis également heureux de confirmer que les processeurs de bureau Intel Core de 11e génération de nouvelle génération (nom de code" Rocket Lake ") arriveront au premier trimestre de 2021 et prendront en charge PCIe 4.0. Ce sera un autre processeur fantastique pour les jeux. , et nous sommes ravis de divulguer plus de détails dans un proche avenir », a-t-il déclaré.







Il est important de noter le timing de ce post. AMD annoncera plus tard dans la journée (8 octobre) ses processeurs Ryzen de nouvelle génération basés sur la microarchitecture «Zen 3», et devrait largement pousser encore plus loin l'enveloppe IPC. Cela signifierait qu'à partir de la quasi-parité dont bénéficie AMD avec le processeur Intel "Skylake" "Comet Lake", AMD commencerait à obtenir une avance IPC claire sur Intel pour la première fois en plus de 15 ans.



Une prétendue diapositive liée au lancement de la carte mère du chipset Intel de la série 500 a été divulguée plus tôt cette semaine. vers la toute fin du T1-2021. «Rocket Lake» devrait introduire les premiers gains IPC d'Intel dans le segment des ordinateurs de bureau depuis 2015. Les puces utilisent de nouveaux cœurs de processeur «Cypress Cove», qui sont un backport 14 nm de «Willow Cove».



JHONN BONINI (MEDIUM)