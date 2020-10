NVIDIA pourrait lancer GeForce RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go en Décembre 2020.



NVIDIA pourrait mettre à jour le haut de gamme de sa pile de produits GeForce RTX série 30 "Ampère" avec deux nouveaux ajouts en décembre 2020. Des sources indiquent à VideoCardz que la société se prépare à lancer une variante de 20 Go de la GeForce RTX 3080 et une version de 16 Go variante du RTX 3070.







Le RTX 3080 20 Go viendra avec le double de la mémoire du RTX 3080 que la société a lancé le mois dernier, sur la même interface mémoire GDDR6X de 320 bits de large, éventuellement en utilisant deux puces de mémoire 8 Gbit par 32 bits chemin (c'est ainsi que le RTX 3090 atteint 24 Go, sur son bus mémoire de 384 bits).



Le RTX 3070 16 Go utilisera probablement une approche similaire, mais avec de la mémoire GDDR6. Pendant ce temps, le «RTX 3060 Ti» de milieu de gamme pourrait faire ses débuts en novembre, après l'introduction fin octobre du RTX 3070 8 Go. Une grande partie des ajustements de la pile de produits de NVIDIA pourrait être en préparation pour la révélation par AMD fin octobre de la série Radeon RX 6000 RDNA2.



VIDEOCARDZ