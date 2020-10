Santa Clara – 8 octobre 2020 – AMD (NASDAQ : AMD) lance aujourd’hui les très attendus processeurs AMD Ryzen 5000 à destination des PC de bureau avec une gamme profitant de l’architecture « Zen 3 ». Totalisant jusqu’à 16 cœurs, 32 threads et 72 Mo de mémoire cache pour le modèle le plus haut de gamme, l’AMD Ryzen 9 5950X, la famille de processeurs AMD Ryzen 5000 domine les débats en matière de charges de travail massivement parallélisées et d'efficacité énergétique, tandis que le processeur AMD Ryzen 9 5900X offre un gain de performances allant jusqu’à 26% en jeu. Avec de larges améliorations au niveau des cœurs d’exécution dont un complexe unifié de 8 cœurs accédant directement à 32 Mo de mémoire cache de troisième niveau, la nouvelle architecture « Zen 3 » offre un gain générationnel de 19% s’agissant des instructions par cycle d’horloge (IPC), soit le gain le plus important depuis le lancement des processeurs « Zen » en 2017.



« Notre engagement avec chaque génération de processeurs Ryzen a toujours été de concevoir les meilleurs processeurs PC au monde. La nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 participe à étendre notre leadership en terme d’IPC4, d’efficacité énergétique, de performances simple cœur et multicœur sans oublier le gaming » indique Saeid Moshkelani, senior vice president, general manager client business unit AMD. « Aujourd’hui, nous sommes extrêmement fiers d’offrir ce que la communauté et nos clients ont pris l’habitude d’attendre des processeurs Ryzen : des performances de pointe en simple cœur, en multicœur et un véritable leadership sur le gaming. Le tout s’inscrivant dans un vaste écosystème de cartes mères et chipsets capables d’accueillir sans plus attendre les processeurs de bureau AMD Ryzen 5000 Series ».



Processeurs AMD Ryzen 5000 Series

Avec une amélioration remarquable de 19% de l’IPC face à la précédente génération dans les charges de travail PC, l’architecture « Zen 3 » permet d’atteindre de nouveaux sommets en termes de performances gaming et de création de contenus. L’architecture « Zen 3 » réduit les temps de latence avec une communication accélérée entre les cœurs et le cache tout en doublant la quantité de mémoire cache L3 accessible par cœur et en offrant jusqu’à 2,8X les performances par watt de la concurrence.



Le modèle haut de gamme AMD Ryzen 9 5950X avec ses 16 cœurs offre :



- Les performances simple cœur les plus élevées de tous les processeurs pour le jeu,

- Les meilleures performances multicœur de tous les processeurs pour le jeu et de tous les processeurs de bureau utilisant un socket CPU grand public,



Le modèle AMD Ryzen 9 5900X avec 12 cœurs offre la meilleure expérience gaming :



- Il est en moyenne 7% plus rapide en jeu 1080p dans une sélection de jeux face à la concurrence,

- Il est en moyenne 26% plus rapide en jeu 1080p dans une sélection de jeux d’une génération à l’autre,



Les cartes mères AMD de la série 500 sont prêtes pour les processeurs AMD Ryzen 5000 Series via une simple mise à jour du BIOS. Cette large prise en charge est rendue possible par un écosystème comptant plus d’une centaine de cartes mères AMD 500 disponibles chez tous les grands fabricants. Les processeurs AMD Ryzen 5000 Series annoncés ce jour sont prévus pour une disponibilité globale à l’achat le 5 novembre 2020.



Bundle AMD Ryzen Equipped to Win

Le bundle jeu AMD Ryzen Equipped to Win est de retour via le très attendu nouveau chapitre de la saga Far Cry® avec Far Cry® 6. Les clients qui font l’acquisition d’un processeur AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 5900X ou AMD Ryzen 7 5800X entre le 5 novembre et le 31 décembre 2020 recevront une copie gratuite du jeu Far Cry® 6 Standard Edition – lorsqu’il sera disponible dans sa version numérique PC. Parallèlement, les clients qui font l’acquisition d’un processeur AMD Ryzen 9 3950X, AMD Ryzen 9 3900XT ou AMD Ryzen 7 3800XT entre le 20 octobre et le 31 décembre 2020 recevront une copie gratuite du jeu Far Cry® 6 Standard Edition – dans sa version numérique PC.