TECHPOWERUP nous propose le test de la : XPG PRIMER.



XPG est la division de jeux d'ADATA Technology, une société de stockage basée à Taiwan fondée en 2001. La PRIMER est la première de plusieurs nouvelles souris provenant de XPG. Leur convention de dénomination est liée aux termes liés au jeu FPS - en tant que tel, le PRIMER est nommé d'après l'amorce des armes à feu, qui déclenche la combustion du propulseur. Grande souris ergonomique pour droitiers, la PRIMER est équipée du PMW3360 de PixArt capable de 12 000 CPI, des commutateurs principaux Omron évalués pour 20 millions de clics et d'un éclairage RVB complet.



Alors que la plupart des souris sont faites de plastique ABS ordinaire, XPG a opté pour le PBT avec le PRIMER, qui offre une durabilité plus élevée ; c'est-à-dire qu'il ne brille pas avec le temps. Bien qu'aucun logiciel ne soit disponible pour le moment, sa sortie est prévue plus tard.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP