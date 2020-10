ECS lance le mini PC ultra fin LIVA One H410 doté d'une alimentation solide.



Elitegroup Computer Systems (ECS), le leader mondial des cartes mères, mini-PC, ordinateurs portables, appareils mobiles et fournisseurs de solutions de ville intelligente, est heureux d'annoncer le mini PC de bureau performant - LIVA One H410. LIVA One H410 est parfaitement conçu pour les applications professionnelles, encore une fois, sa petite taille et son excellente efficacité énergétique bénéficient à l'IA de pointe, à la signalisation intelligente, à l'intelligence commerciale, à la santé, aux terminaux et aux passerelles.







Les utilisateurs peuvent équiper LIVA One H410 de tout, du dernier processeur à dix cœurs Intel Gen 10th Core i9 avec interface SSD M.2 jusqu'à 64 Go de mémoire et 7 ports USB pour tous vos besoins de transformation des données. Il prend en charge deux écrans via HDMI et DisplayPort pour découvrir les superbes visions 4K. De plus, avec la combinaison de 4K, la dernière génération de sans fil 802.11ax et Bluetooth 5.1, LIVA One H410 est également idéal pour le divertissement à domicile.







Performances multitâches exceptionnelles



LIVA One H410 est alimenté par le dernier processeur Intel Gen 10e Core i3 、 i5 、 i7 、 i9 jusqu'à 65 W TDP, offrant les performances nécessaires pour le multitâche. Doté d'une mémoire DDR4 2666 MHz hautes performances allant jusqu'à 64 Go, le LIVA One H410 peut exécuter d'énormes charges de travail à une vitesse fulgurante. Avec la prise en charge de TPM 2.0, LIVA One H410 est un choix absolu pour les petites et moyennes entreprises (PME). Il conserve l'adresse IP d'une entreprise en toute sécurité à l'intérieur de son réseau. Avec de nombreux appareils potentiellement utilisés à tout moment, l'équipe informatique s'appuie sur le TPM pour y parvenir. Sa grande personnalisation permet à LIVA One H410 d'être un système de base idéal qui répond à chaque situation d'application et de déploiement, afin que les entreprises puissent répondre à toutes les exigences.



Conception peu encombrante



Avec le boîtier noir de jais classique, LIVA One H410 ne mesure que 205 x 176 x 33 mm, encore plus petit qu'un livre. LIVA One H410 peut être placé verticalement ou être monté sur un écran compatible VESA selon vos besoins pour toute application professionnelle, du bureau intelligent au serveur multimédia en passant par le kiosque de vente au détail.



Expérience visuelle 4K époustouflante



LIVA One H410 est équipé de 1 HDMI 1.4, 2 DisplayPort 1.2 et 1 D-Sub. Il prend en charge jusqu'à deux écrans, ce qui permet aux utilisateurs de travailler sur deux écrans en même temps et d'être plus productifs. Avec les graphiques Intel UHD intégrés, il offre une vision 4K via HDMI et DisplayPort afin que vous puissiez profiter d'images et de vidéos réalistes même à la maison.



Maximisez votre espace de stockage



LIVA One H410 présente une conception à double stockage. Il convient à un SSD M.2 et à un disque dur/SSD de 2,5 pouces, vous permettant de maximiser l'espace et la capacité de stockage. En raison de la conception des vis à oreilles, les utilisateurs peuvent facilement mettre à niveau l'appareil à main nue sans aucun outil. Grâce à sa conception flexible, les utilisateurs peuvent personnaliser n'importe quelle solution de stockage pour leur mini PC.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP