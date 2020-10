Crucial retire les firmwares SSD MX500 du site Web en raison de problèmes.



Si vous êtes le propriétaire d'un SSD MX500 de Crucial, soyez conscient et ne mettez pas à jour votre firmware pour l'instant si vous avez récupéré la dernière version et que vous n'avez pas encore flashé.







Un problème a été découvert avec la dernière version de build M3CR033. Vers la fin du mois de septembre, les utilisateurs ont signalé qu'un correctif de micrologiciel M3CR033 pour les SSD MX500 pouvait être propagé. Le téléchargement de la mise à jour elle-même et la tentative d'installation de celle-ci ont également échoué. Le micrologiciel devrait avoir résolu un problème avec les erreurs de protocole SATA et certaines configurations RAID.



Pendant ce temps, le nouveau firmware de la page de support de Crucial a disparu. En fait, toutes les versions ont été supprimées, le site signale qu'aucune mise à jour du firmware n'est actuellement disponible. Les propriétaires d'un MX500 ne peuvent donc pas mettre à jour leur SSD pour le moment.



Un lecteur affecté de Computerbase a reçu une brève déclaration du support Crucial par e-mail, confirmant un problème avec la mise à jour du micrologiciel qui devrait être corrigé prochainement. On ne sait pas si les anciennes mises à jour du micrologiciel telles que de la version 022 à la version 023 seront bientôt à nouveau possibles.



