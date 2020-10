Marvell lance l'accélérateur RAID NVMe natif.



Marvell a présenté le premier accélérateur natif NVMe RAID 1 du secteur, une technologie de pointe pour les environnements de cloud virtualisés et de centres de données d'entreprise multi-locataires qui exigent une fiabilité, une efficacité et des performances optimisées.



Hewlett Packard Enterprise (HPE) est le premier partenaire de Marvell à prendre en charge le nouvel accélérateur du périphérique de démarrage du système d'exploitation HPE NS204i-p NVMe proposé sur certains serveurs HPE ProLiant et les systèmes HPE Apollo.



Alors que le secteur passe des disques SAS et SATA hérités aux disques SSD NVMe, l'offre de Marvell aide les centres de données à accélérer la transition vers un stockage flash plus performant. L'accélérateur innovant réduit le coût total de possession (TCO) du centre de données en déchargeant le traitement RAID 1 des ressources CPU coûteuses et précieuses du serveur, maximisant ainsi les performances de traitement des applications.



Les organisations informatiques peuvent désormais déployer une solution de démarrage du système d'exploitation «plug-and-play» basée sur NVMe, comme le périphérique de démarrage du système d'exploitation HPE NS204i-p NVMe, qui protège l'intégrité du stockage de données flash tout en offrant une expérience utilisateur optimisée au niveau de l'application.







L'accélérateur NVMe RAID 1 est compatible avec les pilotes d'hôte NVMe OS natifs Windows, Linux et VMware et est basé sur une architecture sans DRAM qui réduit la consommation d'énergie. L'accélérateur NVMe RAID 1 est idéal pour les applications de démarrage SSD de classe entreprise car il fournit naturellement une protection du système d'exploitation et des données de restauration qui est physiquement isolée dans le serveur des données utilisateur en volume. Cet isolement est essentiel pour les déploiements de stockage virtualisé et défini par logiciel et d'infrastructure hyperconvergée (HCI) qui exigent un accès fiable aux journaux et aux programmes de démarrage sans risque d'être corrompus par les données utilisateur. Pour répondre aux exigences de haute disponibilité, les systèmes d'exploitation comme VMware ESXi ont traditionnellement compté sur la taxation du processeur pour le traitement RAID 1 sur deux disques séparés, consommant deux baies de stockage de serveur. L'accélérateur NVMe RAID 1 du périphérique de démarrage du système d'exploitation HPE NS204i-p NVMe résout ce problème en déchargeant le traitement RAID 1 sur le matériel et en se connectant directement à deux disques SSD NVMe, permettant à la solution HPE de consommer un seul emplacement PCIe.



«Nous sommes ravis d'apporter le premier NVMe RAID 1 natif à accélération matérielle du secteur à la production en volume avec le périphérique de démarrage HPE NS204i-p NVMe OS», a déclaré Thad Omura, vice-président du marketing, Flash Business Unit chez Marvell. «HPE est le premier à offrir aux utilisateurs finaux une capacité de démarrage fiable et autonome du système d'exploitation NVMe grâce à notre offre RAID 1 qui se déploie facilement en volume avec la compatibilité native du pilote hôte du système d'exploitation NVMe.



HPE a mis en œuvre une version personnalisée de l'accélérateur NVMe RAID 1 et est le premier à proposer aux entreprises et aux fournisseurs de cloud hybride cette solution de démarrage de système d'exploitation dans le cadre de son offre d'infrastructure de serveur.



Le périphérique de démarrage du système d'exploitation HPE NS204i-p NVMe est une carte PCIe unique qui comprend deux SSD NVMe M.2 de 480 Go et permet aux clients de mettre en miroir leur système d'exploitation via un RAID matériel 1. Ce périphérique de démarrage de système d'exploitation «plug-and-play» est également Prise en charge du pilote hôte OS NVMe pour les systèmes d'exploitation VMware, Windows, RHEL et SLES pour un déploiement simple sur les serveurs HPE ProLiant et les systèmes HPE Apollo.



«HPE collabore depuis des décennies avec Marvell pour fournir des solutions conjointes qui optimisent les technologies de stockage, de serveur et de réseau pour aider les clients à transformer leurs centres de données et à cibler les besoins croissants en charge de travail», a déclaré Krista Satterthwaite, vice-présidente, HPE Compute Product Management.



"Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration en étant les premiers à prendre en charge la nouvelle solution d'accélérateur de Marvell dans notre périphérique de démarrage NVMe OS de pointe, qui est proposé sur les serveurs HPE ProLiant et les systèmes HPE Apollo pour cibler une gamme de charges de travail. comme la virtualisation, l'IA, l'analyse, le HPC et le HCI. "



Le périphérique de démarrage du système d'exploitation HPE NS204i-p NVMe est disponible aujourd'hui pour certains serveurs HPE ProLiant Gen10 et Gen10 Plus et les systèmes HPE Apollo Gen10 et Gen10 Plus. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.hpe.com/info/serverstorage



«L'approche de Marvell pour concevoir un accélérateur NVMe RAID 1 à optimisation matérielle se concentre sur un niveau d'optimisation incroyable, offrant des performances accélérées associées à une empreinte énergétique inférieure par rapport aux offres RAID SATA/SAS existantes», a déclaré Scott Sinclair, analyste senior chez ESG. "Cet accélérateur NVMe RAID 1 devrait être une considération primordiale pour le centre de données critique, principalement dans l'architecture de cluster, telle que HCI, qui nécessite une haute disponibilité et une récupération rapide des données."



Plus d'informations sur le 88NR2241-B de Marvell, le périphérique en silicium qui alimente l'accélérateur NVMe RAID 1, en Cliquant ICI.



