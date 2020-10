NVIDIA nous propose : Les GeForce 456.71 Games Ready.



NVIDIA a publié aujourd'hui la dernière version de son logiciel GeForce.



La version 456.71 WHQL est prête pour le jeu :





"Call of Duty : Black Ops Cold War PC Bêta"



Elle comprend non seulement l'optimisation du jeu, mais également la prise en charge de NVIDIA Reflex, une technologie qui vise à réduire la latence du système dans son ensemble. En outre, les pilotes corrigent une poignée de problèmes, y compris la planification GPU accélérée par le matériel entraînant une baisse des performances pour Divinity : Original Sin 2 Definitive Edition, un bogue avec les jeux compatibles G-SYNC déclenchant un écran noir en mode plein écran, sur certains adaptatifs Écrans de synchronisation ; et Fortnite se bloque sur certains ordinateurs portables avec les reflets et les ombres RTX activés.



Support pour :



- Prise en charge de la prochaine bêta ouverte de Call of Duty : Black Ops Cold War,

- NVIDIA Reflex pour Call of Duty: Black Ops Cold War Bêta,

- Les privilèges d'administrateur sont désormais requis pour effectuer le remplacement EDID.



Problèmes résolus



- [Divinity : Original Sin 2 Definitive Edition]: L'activation de la planification GPU accélérée par le matériel entraîne une fréquence d'images inférieure. [3129590]

- [G-SYNC] : le lancement d'un jeu en mode plein écran peut déclencher un écran noir sur les moniteurs de synchronisation adaptative si G-SYNC est activé. [200660138]

- [Fortnite] [Notebook] : le jeu peut planter lors de l'utilisation de RTX Shadows / Reflection sur certaines configurations de notebook. [200655541].



