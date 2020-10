XPG présente la mémoire de jeu DDR4 GAMMIX D20.







XPG, la division de jeu de la technologie ADATA, présente la mémoire de jeu GAMMIX D20 DDR4 dotée d'un dissipateur de chaleur discret noir et sans éclairage RVB. Le XPG GAMMIX D20 offre une prise en charge optimisée de la dernière plate-forme AMD, disponible dans des vitesses allant de 3200 MHz à 4133 MHz et des capacités de kit allant jusqu'à 64 Go (modules 2x32 Go). Pour un overclocking sans effort, les modules de mémoire XPG GAMMIX D20 DDR4 prennent en charge Extreme Memory Profile (XMP) 2.0.







Un héros se cache dans l'ombre



La XPG GAMMIX D20 arbore un dissipateur thermique noir ou gris intimidant qui éclipsera ses pairs plus flashy.



Un démon de vitesse



Fabriqué avec des circuits imprimés de haute qualité et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, le GAMMIX D20 atteint des vitesses allant jusqu'à 4133 MHz.



Prend en charge les plates-formes AMD



Grâce à des tests de vérification effectués en collaboration avec divers fabricants de cartes mères, le GAMMIX D20 fonctionne de manière optimale avec les dernières plates-formes AMD.



Overclocking sans effort avec XMP 2.0



Le GAMMIX D20 est entièrement compatible XMP 2.0 pour rendre l'overclocking sans effort lorsqu'il est installé sur des PC qui prennent également en charge : de meilleures performances, moins d'étapes nécessaires !



Kits et spécifications







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



XPG (ADATA)