NZXT annonce la carte mère N7 Z490 ATX pour les processeurs Intel Core de 10e génération.







NZXT annonce aujourd'hui le NZXT N7 Z490, sa toute dernière carte mère spécialement conçue autour du chipset Intel Z490 de 10e génération. La carte mère NZXT N7 Z490 ATX vise à fournir aux constructeurs les outils nécessaires pour tirer le meilleur parti de leurs PC de jeu. À partir du processus de construction, la disposition des cartes du N7 Z490 place les ports dans un emplacement optimal pour une expérience de construction facile.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Une fois la configuration terminée, les utilisateurs peuvent utiliser NZXT CAM pour régler facilement leur système en définissant leurs courbes de ventilateur et leur éclairage RVB. Chaque carte a été fabriquée en collaboration avec ASRock, garantissant que chaque carte mère tire parti du chipset Z490 d'Intel et de la prise en charge du BIOS. Le N7 Z490 intègre Wi-Fi 6 et Bluetooth V5.1 afin que les utilisateurs disposent de la dernière norme de connectivité sans fil. Enfin, le couvercle en métal améliore l'esthétique de chaque construction et se fond parfaitement dans l'arrière-plan d'un boîtier de la série NZXT H.



Commandes intuitives



La carte mère NZXT N7 Z490 comprend les fonctionnalités clés de notre contrôleur RVB et de ventilateur, permettant un contrôle intuitif de quatre canaux d'éclairage RVB et de sept canaux de ventilateur via NZXT CAM. Les accessoires d'éclairage de tous les fabricants sont pris en charge.



Artisanat époustouflant



Le couvercle en métal est disponible en blanc ou noir pour un look sans couture qui se fond dans l'arrière-plan de n'importe quel boîtier de la série NZXT H pour une esthétique propre.



La construction de PC simplifiée



La carte mère NZXT N7 Z490 inclut la connectivité Wi-Fi 6 et utilise toutes les voies express PCI disponibles à partir du processeur et du chipset. La disposition du N7 simplifie l’installation avec un blindage E/S arrière intégré et des en-têtes placés de manière optimale pour une configuration plus facile.



Caractéristiques de la carte mère NZXT N7 Z490 :



- Conçu avec le chipset Intel Z490 Express,

- Compatible avec les processeurs Intel Core i9, Core i7, Core i5 et Core i3 de 10e génération,

- Conception de phase d'alimentation 8 + 2 DrMOS,

- Connectivité sans fil Intel Wi-Fi 6 et Bluetooth V5.1,

- Compatible avec la mémoire Intel Optane,

- Deux connecteurs M.2 pour les périphériques de stockage,

- Prise en charge multi-GPU avec la technologie AMD CrossFireX,

- Prend en charge des vitesses d'overclocking de la mémoire jusqu'à 4266 MHz et Intel XMP 2.0,

- Audio haute définition 8 canaux.



Prix et disponibilité



La carte mère NZXT N7 Z490 est maintenant disponible sur le site de NZXT.com en Cliquant ICI.



Le prix est de : 229.99 Dollars.



