CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le PHANTEKS Eclipse P360A.



L'Eclipse P360A est un boîtier mi-tour disponible à un excellent prix, tout en offrant de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour les passionnés de PC. Le grand devant en maille permet un flux d'air généreux et garde la poussière à l'extérieur du boîtier. À l'intérieur se trouvent deux puissants ventilateurs PWM, qui fournissent également un éclairage d'ambiance grâce à leur éclairage RVB adressable numériquement intégré. Bien sûr, aucun PC de jeu ne serait complet de nos jours sans l'ajout d'un panneau latéral en verre trempé, qui vous donne la possibilité d'afficher votre matériel de jeu durement gagné à son meilleur.



















Les caractéristiques du PHANTEKS Eclipse P360A en un coup d'œil :



- Tour centrale élégante avec un panneau latéral en verre trempé,

- Conçu pour les cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Élégant façade entièrement maillé avec deux ventilateurs RVB de 120 mm,

- Beaucoup d'espace pour le refroidissement par air ou par eau,

- Cartes graphiques jusqu'à 400 mm de long, refroidisseurs de processeur jusqu'à 160 mm de hauteur,

- 2 emplacements 2,5 "et 2 emplacements 3,5",

- Panneau E/S avec 2 boutons de commande USB 3.0 et RVB.



Le PHANTEKS Eclipse P360A : Forme et design élégants



Le panneau avant trapézoïdal se compose d'une grille à mailles complètes en acier à grain fin. Cela permet un flux d'air maximal tout en empêchant la poussière d'entrer. En outre, il peut être facilement retiré et nettoyé. Derrière le panneau avant se trouvent deux ventilateurs PWM de 120 mm avec éclairage RVB adressable numériquement. Ils peuvent être remplacés par deux ventilateurs de 140 mm pour augmenter encore le débit d'air.



Un ventilateur de 120 mm peut être installé dans la seule fente disponible à l'arrière du boîtier. Le toit permet deux ventilateurs de 120 ou 140 mm. Des radiateurs peuvent également être montés sur l'Eclipse P360A, les radiateurs dans le toit étant limités à 240 mm et jusqu'à 280 mm à l'avant. L'arrière permet un radiateur de 120 mm si vous préférez. Outre le panneau avant à mailles fines, plusieurs filtres à poussière supplémentaires sont présents: un sous le bloc d'alimentation et un filtre à poussière magnétique sur le toit du boîtier. Les deux peuvent être enlevés avec un minimum d'effort pour un nettoyage facile.



Beaucoup d'espace pour du matériel de jeu puissant



Cette tour intermédiaire offre des options de refroidissement étendues pour les composants PC haut de gamme. Il peut accueillir de grandes cartes mères jusqu'à E-ATX d'une largeur maximale de 280 mm et des refroidisseurs de processeur jusqu'à 160 mm de hauteur. Le PHANTEKS Eclipse P360A prend en charge les grandes cartes graphiques jusqu'à 400 mm et les alimentations au format ATX standard jusqu'à 250 mm. Le carénage du bloc d'alimentation cache l'encombrement des câbles et les baies du disque dur. Derrière le plateau de la carte mère, une chambre de 36 mm de large peut être utilisée pour une gestion ordonnée des câbles.



Deux disques durs de 3,5 "peuvent être installés dans la cage de disque dur et jusqu'à trois disques de 2,5" peuvent être attachés à l'arrière du plateau de la carte mère. Deux supports sont inclus. Un support SSD supplémentaire de 2,5 "est disponible en tant qu'accessoire optionnel directement auprès de PHANTEKS, tout comme le remplacement des sept emplacements PCI au total qui peuvent être remplacés par un support pour le montage vertical du GPU.



Le panneau E/S est intégré dans le toit du boîtier. Il dispose de deux ports USB 3.0 et de deux prises audio pour le microphone et le casque. Deux boutons dédiés peuvent être utilisés pour basculer entre les couleurs et les effets de l'éclairage RVB.



Voici la fiche technique :









Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING :



Il sera disponible à partir du : 15 Octobre 2020.



Pour le pré-commander aller sur le site de CASEKING :



