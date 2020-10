Logitech lance le clavier mécanique lumineux K845.



Êtes-vous à la recherche du clavier mécanique idéal pour compléter la configuration de votre bureau? Voici le nouveau clavier mécanique illuminé Logitech K845, un clavier filaire avec une construction en aluminium qui offre la qualité et la précision des commutateurs mécaniques dans un design moderne et minimaliste. Avec plusieurs options d'interrupteurs mécaniques et un rétroéclairage blanc brillant, le clavier mécanique lumineux Logitech K845 vous permet de travailler et de taper confortablement pendant des heures, de jour comme de nuit.







Le Logitech K845 adopte un design moderne avec un boîtier supérieur en aluminium et des touches flottantes. Le clavier pleine grandeur comprend un pavé numérique et son encombrement optimisé lui permet de se fondre facilement dans n'importe quel poste de travail. Le profil incurvé du clavier, sa façade mince et ses touches inclinées fonctionnent ensemble pour créer une position de frappe naturelle pour des sessions de frappe plus longues et plus confortables.







Choisissez parmi cinq commutateurs différents sur le K845, en fonction du niveau souhaité de rétroaction de frappe, y compris les commutateurs rouge linéaire, bleu clicky tactile, marron tactile ainsi que les commutateurs Cherry MX rouge et bleu. Vous pouvez également basculer entre 5 modèles d'éclairage pour les touches rétroéclairées, pour travailler ou jouer avec style, même dans l'obscurité.







Le K845 est la solution parfaite pour les dactylographes sérieux qui recherchent un clavier mécanique avec un design élégant adapté au travail.



Voici la fiche technique :







Il sera bientôt disponible.



Le prix varie de : 59.99 Dollars à 79.99 Dollars suivant la version.



LOGITECH