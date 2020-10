HTC VIVE s'associe à PNY Technologies pour offrir une nouvelle solution VR sécurisée de qualité professionnelle.



HTC VIVE, le leader de la réalité virtuelle (VR) premium, a annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif avec PNY Technologies pour distribuer le nouveau casque VIVE Pro Secure en Amérique du Nord. Le nouveau VIVE Pro Secure est conçu pour répondre aux exigences spécifiques en matière de confidentialité et de sécurité des environnements sécurisés qui nécessitent l'Autorité d'exploitation (ATO) - comme les agences gouvernementales et les organisations - en plus des institutions éducatives, médicales et financières. Ce système VR de qualité professionnelle offre tous les avantages et fonctionnalités du VIVE Pro primé, y compris des graphiques de haut niveau, un son de qualité supérieure et un suivi à l'échelle de la pièce SteamVR, avec des modifications matérielles qui restreignent toutes les radios, caméras et fonctions de communication sans fil pour des performances sûres.



Les cas d'utilisation de la RV dans les organisations gouvernementales se sont multipliés au fil des ans et continuent de croître à mesure que les agences adaptent bon nombre des meilleures pratiques déployées dans le secteur privé pour les utiliser dans la formation, la visualisation de données et la fabrication, entre autres applications. Cependant, l'un des principaux obstacles à l'adoption de toute technologie pour les organisations qui ont besoin d'ATO est l'accès à du matériel qui répond à des exigences de sécurité et de confidentialité spécifiques. Le nouveau Vive Pro Secure est un système unique en son genre offrant des modifications matérielles pour garantir des performances optimales dans les environnements sécurisés les plus exigeants.







«Nos entreprises clientes qui utilisent les solutions Vive Pro et Vive Pro Eye bénéficient déjà de l’exploitation de la réalité virtuelle, y compris la réduction des coûts et du temps consacré à diverses tâches telles que la formation des employés, la conception et l’analyse des données», a déclaré Daniel O'Brien, directeur général de HTC Americas . «Nous pouvons désormais offrir ces avantages et la même expérience de réalité virtuelle de qualité professionnelle pour sécuriser les environnements qui nécessitent le maximum de sécurité et de confidentialité avec Vive Pro Secure.



«PNY attend avec impatience notre nouveau partenariat stratégique avec HTC, étant le partenaire exclusif de HTC Vive Pro Secure dans toute l'Amérique du Nord», a déclaré Steven Kaner, vice-président principal, Ventes et marketing de PNY. «En tant que seul casque VR sécurisé de niveau entreprise, gouvernemental et militaire avec ATO, le HTC Vive Pro Secure permet à PNY d'ouvrir un segment clé du marché professionnel de la RV en pleine expansion et complétera et étendra notre vaste portefeuille de produits graphiques professionnels.



En plus des modifications matérielles sécurisées, Vive Pro Secure inclut l'accès à la bibliothèque SteamVR hors ligne, qui permet une installation dans un environnement sécurisé sans se connecter à Internet. Pour prendre en charge le processus d'examen de la sécurité, une documentation supplémentaire est disponible sur la page d'assistance de Vive Pro Secure, y compris une lettre de volatilité et un résumé des modifications matérielles disponibles.



«Pendant des années, diverses agences gouvernementales américaines ont identifié des cas d'utilisation et des applications percutants pour des expériences de réalité virtuelle à l'échelle de la salle, mais se sont souvent retrouvées incapables de tirer parti de ces capacités dans les installations gouvernementales en raison des problèmes de sécurité liés aux appareils de communication sans fil», a déclaré John Grant , directeur de la technologie pour l'une des principales agences de défense et gestionnaire du forum trimestriel des mondes virtuels.



«Depuis 2016, HTC Vive s'est coordonné avec de nombreuses organisations gouvernementales américaines pour comprendre l'opportunité de la réalité virtuelle à l'échelle de la salle, ainsi que pour surmonter les principaux obstacles à l'adoption. Vive Pro Secure a fourni aux organisations et agences gouvernementales américaines une option unique pour tirer parti de la réalité virtuelle dans installations sensibles. "



Vive Pro Secure propose des écrans à double OLED avec une résolution combinée de 2880 x 1600 pixels pour des textes et des graphiques nets. Le casque comprend des écouteurs haute performance intégrés avec intégration spatiale 3D pour un son plus riche et une expérience immersive.



Le serre-tête a une ergonomie et un confort améliorés, y compris un cadran de dimensionnement pour un casque plus équilibré qui diminue le poids à l'avant. En outre, la garantie et les services VIVE Enterprise Business sont inclus pour le support et les services de niveau entreprise.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP