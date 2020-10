Corsair annonce la souris de jeu KATAR PRO WIRELESS.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu hautes performances et des composants pour passionnés, a annoncé aujourd'hui le lancement de la souris de jeu KATAR PRO WIRELESS alimentée par la technologie SLIPSTREAM WIRELESS. À seulement 96 g, il est bien adapté au jeu rapide FPS et MOBA. Avec une forme symétrique compacte idéale pour les styles de prise avec griffes et doigts à un excellent rapport qualité-prix, le KATAR PRO WIRELESS conviendra parfaitement à tout joueur sur PC.















Le KATAR PRO WIRELESS maintient des performances sans fil de niveau gaming avec une latence inférieure à 1 ms grâce à SLIPSTREAM WIRELESS, pour une connexion plus rapide que filaire qui enregistre chaque mouvement, clic et défilement quand cela compte le plus.



Alimenté par une seule pile AA pour jusqu'à 135 heures d'autonomie, le KATAR PRO WIRELESS est équipé d'un capteur optique de 10000 DPI et de trois préréglages DPI pouvant être activés à la volée. Ses six boutons sont entièrement programmables via le logiciel CORSAIR iCUE, vous permettant de combiner plusieurs commandes dans des macros en un seul clic pour les jeux d'embrayage, de remapper n'importe quel bouton ou touche vers un emplacement plus pratique, et bien plus encore.







Disponibilité, garantie et prix



La souris gaming CORSAIR KATAR PRO WIRELESS est disponible immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR et sur le réseau mondial de revendeurs et distributeurs CORSAIR agréés.



Le KATAR PRO WIRELESS est couvert par une garantie de deux ans, aux côtés du réseau mondial de service client et de support technique CORSAIR.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP