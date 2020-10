Pc-Boost a le plaisir de vous présenter son dernier test du Pure Loop 240mm de be quiet! :



Be quiet!, qui est un acteur incontournable dans le monde du refroidissement, vient de sortir un nouveau kit de refroidissement All In One après un premier jet sous la forme du modèle Silent Loop.



De fait, de nombreuses améliorations ont été apportées après la première expérience acquise avec les premiers modèles de la marque.

En effet, le premier modèle n’a pas été exempt de problèmes malgré une conception soignée, et plutôt que de continuer à diffuser un modèle perfectible, be quiet! a préféré arrêter la production et se concentrer sur une toute nouvelle conception sous la forme de ce nouveau Pure Loop.



C’est donc ce nouveau produit qui va être testé. Et pour faire le choix exact du modèle, c‘est en suivant les préconisations du fabricant que nous avons jeté notre dévolu sur le 240mm, en parfait accord avec le TDP initial du processeur en question, un Ryzen 5 3600X (95W).



Alors ce nouveau modèle va-t-il répondre à nos attentes, tant en termes de refroidissement que de silence ?





Accédez au test