BANDAI/NAMCO nous propose un nouveau jeu PC : Captain Tsubasa - Rise of New Champions.







Editeur(s)/Développeur(s) : Bandai Namco.



Sortie France : 28 Août 2020.



Genre(s) : Sport.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : Captain Tsubasa - Rise of New Champions est une nouvelle adaptation du célèbre manga et de l'anime, développé par Bandai Namco. Il s'agit d'un jeu de football arcade, proposant d'incarner les divers personnages de la série et de réaliser des coups spéciaux spectaculaires.



Un trailer du jeu (Version PS4) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



